ΠΑΟΚ: Χωρίς προβλήματα με το βλέμμα στην Ριέκα
Έχοντας χάσει με 1-0 στην Κροατία, από την Ριέκα ο ΠΑΟΚ θέλει την Πέμπτη στην Τούμπα να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί στην League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς αυτό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς όλοι οι παίκτες ακολούθησαν το πρόγραμμα.
Αναλυτικά η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων» έχει ως εξής: «Η προετοιμασία για τη μάχη κόντρα στη Ριέκα συνεχίζεται και το μυαλό όλων είναι στραμμένο αποκλειστικά και μόνο στην πρόκριση.
Την Τρίτη (26.08) η ομάδα δούλεψε κατά κύριο λόγω στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ η μέρα έκλεισε με οικογενειακό δίτερμα.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά».
