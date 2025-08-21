Λουτσέσκου: «Το γήπεδο θα μας ωθήσει στον επαναληπτικό, με αυτοπεποίθηση να ανατρέψουμε την κατάσταση»

Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε στην κάμερα του OPEN TV για το 1-0 από τη Ριέκα αλλά και τη συνέχεια και τον επαναληπτικό.

Ο κόουτς Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα του OPEN TV επισήμανε μετά το 1-0 στο Ριέκα - ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα που έγειρε υπέρ τους σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Και οι δύο είχαμε φάσεις αλλά αυτοί σκόραραν. Δεν είχαμε καλές τελικές επιλογές. Θα τα πούμε όμως ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Όλα τα ματς είναι σημαντικά και αρχής γενομένης από αυτό με την ΑΕΛ, περιμένω μία δυναμική αντίδραση, το γήπεδο να είναι γεμάτο και να μας ωθήσει. Να έχουμε αυτοπεποίθηση για να ανατρέψουμε την κατάσταση».

Επίσης όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

- Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα στην Κροατία;

«Σε αυτή την περίοδο των νοκ άουτ αγώνων υπάρχουν δύο ματς. Επομένως υπάρχει και ένα δεύτερο ματς. Τώρα, σε αυτό το ματς θα το χαρακτήριζα ισορροπημένο, αλλά και πάλι είχαμε πάλι εύκολα λάθη. Όλες οι λεπτομέρειες έγιναν προς το μέρος των αντιπάλων.

Επίσης παραχωρήσαμε εύκολα στημένα και ένα από αυτά μας στοίχισε το γκολ. Είχαμε επίσης κακές αποφάσεις. Είχαμε επίσης αρκετές φορές την ευκαιρία για μια καλή τελική πάσα αλλά δεν ήρθε. Στο τέλος η Ριέκα απλά πήρε ένα προβάδισμα με αυτήν τη νίκη. Εμείς πρέπει να παλέψουμε στο δεύτερο ματς και εκεί κρίνονται όλα.

Θα είναι σίγουρα διαφορετικό το δεύτερο ματς. Απλά σήμερα διέκρινα μια έλλειψη αυτοπεποίθησης, ίσως δεν ήμασταν απόλυτα πνευματικά έτοιμοι να παίξουμε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, αλλά αυτή μπορεί να είναι και λανθασμένη αίσθηση. Από εκεί και πέρα, όπως παίζουμε στην Τούμπα, θα πετύχουμε τον στόχο μας».

- Είπατε στη Θεσσαλονίκη πως τα ματς με τη Ριέκα θα είναι διαφορετικά από αυτά με τη Βόλφσμπεργκερ. Πώς την είδατε την ομάδα αλλά και την ατμόσφαιρα;

«Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ο κόσμος βοήθησε την ομάδα. Η Ριέκα της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, να έχει τη μπάλα και να δημιουργεί, αλλά και εμείς είχαμε ευκαιρίες και δεν τις τελειώσαμε όπως πρέπει, γιατί δεν είχαμε καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση στην τελευταία απόφαση».

- Πιστεύετε ακόμη πως ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για την πρόκριση;

«Η Ριέκα είναι ομάδα που παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο. Στη Θεσσαλονίκη η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, η πίεση θα είναι στη Ριέκα. Αλλά σε τέτοια ματς και γενικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φαβορί· αυτές είναι κουβέντες για τον κόσμο και τα ΜΜΕ. Η Ριέκα εκπροσωπεί μια χώρα με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα. Αλλά και εμείς θα πιέσουμε τον εαυτό μας στην Τούμπα. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν φαβορί».

- Θα θέλατε να μας πείτε για τον Ιβανούσετς;

«Ήρθε στην ομάδα μας προερχόμενος από μια περίοδο τραυματισμού που δεν του επέτρεψε να κάνει αυτή την προετοιμασία που και αυτός θα ήθελε. Αλλά δουλεύει καλά, μαθαίνει τους συμπαίκτες του. Από την πλευρά μας δεν θέλω να του βάλω μεγάλη πίεση αλλά να του δώσω χρόνο να βγάλει αυτά που μπορεί.

Είναι εξαιρετικό παιδί και καλός παίκτης, απλά δεν έκανε την καλύτερη προετοιμασία. Λόγω τραυματισμών στην ομάδα τον ώθησα να μπει πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Θα μας βοηθήσει πολύ».