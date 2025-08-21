Κώτσιρας: «Δυσκολότερος αντίπαλος ο Ποντένσε»

Ο Γιάννης Κώτσιρας ανέφερε πως δυσκολότερος αντίπαλος που έχει αντιμετωπίσει είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ όσον αφορά τον εαυτό του θα ήθελε όπως είπε να ζει την δεκαετία του 80.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League με τον Γιάννη Κώτσιρα να φιλοξενείται στο MatchDay Mag. Ο δεξιός οπισθοφύλακας των «πρασίνων» ανέφερε πως ο δυσκολότερος αντίπαλος που είχε ήταν ο Ντανιέλ Ποντένσε, ανέφερε πως θα ήθελε να παίξει πάλι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, ενώ μίλησε και για το τι θα έκανε αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής λέγοντας πως θα ήθελε να είναι τραπεζικός και επισήμανε πως θα ήθελε να ζει την δεκαετία του 80.

Αναλυτικά ο Κώτσιρας ανέφερε τα εξής:

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

«Στα 80s! Χωρίς κινητά και social media. Στην εποχή της αλάνας! Χωρίς τόσο μεγάλη επικινδυνότητα και εγκληματικότητα όπως σήμερα».

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

«Διευθυντής τράπεζας! Έχω σπουδάσει οικονομικά άλλωστε…».

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

«Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που χάθηκε το πρωτάθλημα…».

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

«Την κατάκτηση των δύο Κυπέλλων!».

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

«Της Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα με τριάδα Ινιέστα, Τσάβι και Μπουσκέτς».

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

«Ινιέστα!».

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

«Ο Ποντένσε».

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

«Τον Γιόχαν Κρόιφ».

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

«Σε κάποια σειρά με τον Γιάννη Μπέζο… Στο Ευτυχισμένοι Μαζί!».

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

«Ηνωμένες Πολιτείες!».

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

«Το Live Is Life!».

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

«Κανελόνια με κιμά».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

«Είμαι ανοιχτός και γενναιόδωρος. Προσπαθώ να βοηθάω τους ανθρώπους. Απ’ την άλλη, αναλύω πολύ τα πράγματα. Τα σκέφτομαι πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει».

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

«Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σου ζωή».