ΠΑΟΚαρα με νίκη στην Αυστρία, θρίαμβο στην Τσεχία, σήμερα και στην Κροατία…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι στην Κροατία και λίγες ώρες πριν από τον τρίτο φετινό ευρωπαϊκό αγώνα του Δικεφάλου γράφει για την πιο μεγάλη μεταγραφή στην Ελλάδα στο πιο… ΠΑΟΚ καλοκαίρι όλων των εποχών!

Δεν μπορεί να τα ζούμε όλα αυτά φέτος το καλοκαίρι… Πόσο ΠΑΟΚ! Τι γίνεται; Τι κάνουμε; Τι άλλο θα βιώσουμε και μετά από τόσο μεγάλες συγκινήσεις, τι χρονιά 100 χρόνων έρχεται για τον Δικέφαλο…

Ο ΠΑΟΚ που θα έχανε τον κορυφαίο και πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του, το club που για ακατανόητους λόγους κόντεψε να παραχωρήσει για το τίποτα το πιο σπάνιο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε μία περίοδο που επικρατεί διχασμός με αφορμή το γήπεδο και την «παρουσία» στον περίγυρο ενός αντιπάλου του Ιβάν Σαββίδη που θέλει να τον πλήξει, ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του! Μυθικό! Εκπληκτικό! Πολύ-πολύ ΠΑΟΚτσήδικο για να το συλλάβει ο απλός ανθρώπινος νους… Κάπως έτσι βγήκε… «όταν θα πάω στον τρελογιατρό θα τον τρελάνω και αυτόν…».

ΑΠΟ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΑ 20…

Τεράστια μεταγραφή. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη σε όλα τα επίπεδα! Το απίθανο, το απίστευτο έγινε πραγματικό, όπως πολλά ακόμη εδώ και 13 χρόνια! Με πλάνο! Με τακτική! Αλλά και με ΠΑΟΚτσήδικη τρέλα! Πώς αλλιώς εκεί που… κάποτε έδινες μέχρι 4-5 εκατομμύρια για μεταγραφή, εκεί που τελευταία πρόσεχες ή δίσταζες ή δεν μπορούσες να σκεφτείς την υπέρβαση, κάνεις ένα τέτοιο ρεκόρ για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα και δίνεις 12 εκατομμύρια (10+2) για έναν παίκτη με τρομερό παρόν στους αγωνιστικούς χώρους και σπουδαίο μέλλον στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Προσέξτε: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τώρα τον Ζαφείρη με 10 και όταν έρθει τον χειμώνα, αφού έχει παίξει στο Champions League και στην ομαδάρα της Εθνικής Ελλάδας, να κάνει ήδη 20 εκατομμύρια. ΑΝ έρθει χειμώνα και δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες εβδομάδες για να μετακομίσει νωρίτερα…

Είναι απίστευτο αλλά αληθινό! Ο ΠΑΟΚ με δέκα εκατομμύρια ευρώ συν άλλα δύο σε μπόνους, πραγματοποιεί το καλοκαίρι του 2025 μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που αντικειμενικά προκύπτει από τα χρήματα που θα δαπανηθούν. Αν ο Ζαφείρης αποδειχθεί η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ θα το δείξει το γήπεδο. Μέχρι τώρα η μεταγραφή-επιστροφή του Βιεϊρίνια το καλοκαίρι του 2018 ήταν και αποδείχθηκε -κατά την άποψή μου- ότι πιο μεγάλο και επιτυχημένο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Παρεμπιπτόντως ο Αντρέ κλήθηκε από την UEFA στις κληρώσεις της επόμενης εβδομάδας!

Ένα κανονικό ποδοσφαιρικό μπουλντόγκ σε ηλικία 22,5 ετών, ένα εξάρι με ποιότητα, που γίνεται box to box οκτάρι και εύκολα παίζει στο 10 για να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, έχοντας τεράστια προοπτική να γίνει στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ένας ακόμη καλύτερος παίκτης, όπως άλλωστε και η μισή σχεδόν Εθνική Ελλάδας του Τζολη, του Γιαννούλη, του Κουλιερακή, του Κωνσταντέλια. Έρχεται, επιστρέφει δριμύτερος και ο Γιακουμάκης… Ο ΠΑΟΚ έψαχνε έναν χαφ και τελικά αποκτά αυτόν που μπορεί να παίξει για τρεις! Έναν Έλληνα, νεαρό, διεθνή σε μια τρομερή εθνική ομάδα που έχει όλα τα φόντα να παίξει και στο μουντιάλ!

Έναν παίκτη και μία μεταγραφή που οι οπαδοί των άλλων ελληνικών ομάδων (κυρίως του Ολυμπιακού) θα λένε… «μας γιατί δεν κάναμε την προσπάθεια να τον πάρουμε εμείς».

Ο ΠΑΟΚ το δούλεψε μεθοδικά εδώ και ένα-ενάμιση μήνα, πήρε τον παίκτη με το μέρος του και από εκεί και πέρα όλα ήταν θέμα χρόνου… Έτσι γίνεται πάντα! Και προσέξτε τι πετυχαίνει τώρα με την δημοσιοποίηση της πρόωρης συμφωνίας ενόψει χειμώνα: Το περιβάλλον της Σλάβια βράζει για τον Έλληνα διεθνή, δεν μπορεί να χωνέψει πώς ο ΠΑΟΚ του Europa League τον έψησε να τους αφήσει ενώ αυτοί παίζουν Champions League και αν το κλίμα βαρύνει πάρα πολύ, ποιος ξέρει πότε οι ίδιοι θα ζητήσουν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Το Σάββατο έχουν αγώνα… Θα δούμε… Αν δεν έρθει τώρα ο Ζαφείρης, ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο άλλον ένα χαφ με δανεισμό και φυσικά θα κλείσει ποιοτικά και το θέμα του στα στόπερ…

Ας το χαρούμε όλοι…

ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ… MENTALITY

Όλα αυτά βρίσκουν την ομάδα εδώ στην Ριέκα, ένα βήμα πριν το group stage του Europa League. Εύκολο και αυτονόητο δεν είναι τίποτα για μία ομάδα που δεν έχει ακόμη τον καλύτερο ρυθμό και αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια της Κροατίας που ήδη φέτος έχει πιο πολλά ματς στα πόδια της. Απών ο Τάισον, έμειναν έξω και άλλοι δύο μεσοεπιθετικοί όπως ο Πέλκας και ο Σορετίρε, σε γραμμή βέβαια που ο Δικέφαλος διαθέτει τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Σημαντική η επιστροφή του Ντεσπόντοφ που πάντα μπορεί να δώσει στιγμές, με τον Λουτσέσκου να παρατάσσει την ίδια ενδεκάδα της Αυστρίας, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο ματς, απέναντι σε αντίπαλο που κατεβαίνει να πάρει την μπάλα και την κυριαρχία.

Θα δούμε… Ό τι και αν γίνει τακτικά, ό τι και αν φέρουν οι στιγμές του αγώνα, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην… mentality της ομάδας του Λουτσέσκου. Ένα σύνολο που σε αντίθεση με όλους εμάς που ανακουφιστήκαμε την περασμένη εβδομάδα για το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει και φέτος παρουσία σε ευρωπαϊκό γκρουπ, δεν συμβιβάζεται με τίποτα άλλο πέρα από το ανώτερο που φέτος είναι το Europa League.