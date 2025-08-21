Η άνοιξη του ΠΑΟΚ μέσα από τα μάτια του Χρήστου Ζαφείρη

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει από τη Ριέκα για ένα deal που ξεπερνά τα χρήματα, μια ιστορική μεταγραφή και εστιάζει στον τρόπο που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει απόψε το πρώτο του βήμα για τους ομίλους του Europa League στην Κροατία, την ώρα που έκλεισε τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στην Αδριατική Ριβιέρα, τη Ριέκα, χωρίς πίεση αλλά και πίστη. Ο Μεϊτέ και ο Λουτσέσκου έστειλαν το μήνυμα, ο Γιακουμάκης φέρνει αύρα επιστροφής, την ίδια ώρα που ο Ζαφείρης ελπίδα για το μέλλον.

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ έχει τη δική της ταυτότητα Όχι μόνο γιατί πρόκειται για την ακριβότερη στην ιστορία του Δικεφάλου και τη δεύτερη ακριβότερη στο ελληνικό ποδόσφαιρο πίσω από τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς, αλλά και γιατί πίσω από το deal των 10+2 εκατομμυρίων ευρώ κρύβεται ένα παρασκήνιο γεμάτο εντάσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις και αποφασιστικές κινήσεις.

Αυτή δεν είναι μια απλή μεταγραφή. Είναι μια δήλωση. Ένα statement της οικογένειας Σαββίδη, του ίδιου του Ιβάν, του Γιώργου Σαββίδη, ολόκληρου του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Μια κίνηση που λέει καθαρά: «Είμαστε εδώ»!

Αυτό το καλοκαίρι γράφθηκε ιστορία. Απ’ όποια σκοπιά κι αν το δει κανείς, όχι μόνο με το ποσό, αλλά με το όραμα. Η μεταγραφή του Ζαφείρη είναι το σήμα ότι ο «Δικέφαλος» θέλει να μπει στη νέα εποχή με πράξεις. Και στο παρασκήνιο, η οικογένεια Σαββίδη έπαιξε ξανά τον καθοριστικό ρόλο: αποφασιστική, αταλάντευτη, έτοιμη να αποδείξει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει το μέλλον του με τα δικά του μέτρα και σταθμά.

Ο «Δικέφαλος» δεν επένδυσε μόνο σε έναν παίκτη. Υπογράμμισε τις φιλοδοξίες του: να συνδυάσει το σήμερα με το αύριο, τον στόχο της διάκρισης στην Ευρώπη με την επένδυση για το μέλλον.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι ένας παίκτης-διαμάντι, ποδοσφαιρικά, που θες δε θες, τον αγαπάς. Νέος, γεμάτος ένταση, πνευμόνια, δημιουργία, αποφασιστικότητα. Ένας χαφ που δεν αφήνει κανένα μέτρο γηπέδου αχρησιμοποίητο, ένας ανερχόμενος σταρ που έχει ό,τι χρειάζεται για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Κυρίως διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ.

Το σημείο καμπής

Προς τα τέλη Ιουλίου, οι πρώτες διερευνητικές επαφές του Γιώργου Σαββίδη, του τεχνικού διευθυντή Χρήστου Καρυπίδη και του Head of Football Operations, Παντελή Θωμαρέη, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι άξιζε το ρίσκο.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όχι μόνο συμφώνησε αλλά ενθουσιάστηκε. Τελικά, ο Ιβάν Σαββίδης άναψε το «πράσινο φως», γνωρίζοντας ότι τα ποσά ήταν τεράστια, αλλά και ότι η στιγμή απαιτούσε πράξεις, όχι λόγια.

Η οικογένεια Σαββίδη είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής: ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του, αδιαφορώντας για το κλίμα αμφισβήτησης και τα υψηλά εμπόδια.

Τότε, έμοιαζε «με τρελό όνειρο» να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είχε πάρει την ανηφόρα και θα μπορούσε να περιμένει να βγει στην βιτρίνα του Champions League ή να περιμένει την πρόσκληση του προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα.

Η καθοριστική συνάντηση

Δύο εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στην Πράγα για 48 ώρες. Εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη κουβέντα με τον Χρήστο Ζαφείρη και τον πατέρα του, Δημήτρη. Ο Χρήστος Καρυπίδης ανέλυσε στον παίκτη με κάθε λεπτομέρεια τον ρόλο του στην ομάδα. Η συζήτηση δεν ήταν γενικόλογη· ήταν καθαρά ποδοσφαιρική, στοχευμένη.

Αυτό κέρδισε τον Ζαφείρη και συγκίνησε την οικογένειά του, που μετά από δεκατρία χρόνια στην ξενιτιά, ήθελε επιτέλους την επιστροφή στην πατρίδα. Κι έβλεπε ότι απέναντι της είχε ανθρώπους που νοιάζονται για το παιδί τους. Σπουδαίο πράγμα.

Το «ναι» του παίκτη έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση: την πολιορκία της Σλάβια.

Η μάχη με τους Τσέχους

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ, πρόεδρος της Σλάβια και πρώην υπουργός Άμυνας, αποδείχθηκε σκληρός διαπραγματευτής. Επανειλημμένα είπε «ο Ζάφι δεν πωλείται». Όμως, απέναντί του είχε έναν παίκτη που πίεζε αφόρητα να πάει στον ΠΑΟΚ και έναν σύλλογο αποφασισμένο να πληρώσει όσο χρειάζεται.

Η τρίτη πρόταση, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους, ήταν αυτή που «έσπασε» την αντίσταση. Όλοι έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι. Ο πρόεδρος απέναντι στους οπαδούς, ο ΠΑΟΚ που έκλεινε έναν παίκτη με σημερινές τιμές και όχι μετά από 8 αγώνες στη League Phase του Champions League και έξι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο ποδοσφαιριστής που θα κάνει -έστω και με μικρή καθυστέρηση- αυτό που ποθούσε.

Η συμφωνία έκλεισε, με τον Ζαφείρη να παραμένει στη Σλάβια μέχρι τον Δεκέμβριο και από τον Ιανουάριο να φορά τα «ασπρόμαυρα». Ή μήπως και νωρίτερα; Ποτέ μη λες ποτέ…