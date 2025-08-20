ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη στην Κροατία για το ματς με Ριέκα, εκτός οι Πέλκας, Σορετίρε
Μετά την πρόκριση επί της Βόλσφμπεργκερ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ριέκα για τα Play Offs του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνταν αύριο Πέμπτη από τους Κροάτες με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή και τον νεοαποκτηθέντα, Γιώργο Γιακουμάκη. Μέσα θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Στον αντίποδα εκτός αποστολής θα είναι εκτός του Τάισον που αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και οι Πέλκας, Σορετίρε.
Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα αποτελούν οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ και Μύθου.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Ριέκα στην Κροατία. #RIJPAOK #UEL #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) August 20, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/pqHIvRLyFg #training #news pic.twitter.com/t3VQw2Cwlu
