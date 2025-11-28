Μόνο με καλό... μάτι δεν βλέπει πλέον τις κληρώσεις με ελληνικές ομάδες η Φιορεντίνα καθώς η ήττα από την ΑΕΚ ήταν η 4η για τον ιταλικό σύλλογο.

Την τελευταία δεκαετία, το όνομα της Φιορεντίνα έχει γίνει όλο και πιο συχνό στις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων, με την ιταλική ομάδα να έχει συναντήσει τόσο τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League όσο και τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Η τελευταία έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Φλωρεντία, μπήκε δυναμικά στο κόλπο για την 8άδα του League Phase του Conference League και βύθισε ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια την ιταλική ομάδα.

Αυτή ήταν η 4η ήττα της Φιορεντίνα από ελληνική ομάδα σε εννιά ματς που έχει τεθεί αντιμέτωπη και το Gazzetta σας θυμίζει τις εφιαλτικές βραδιές που έχει ζήσει το κλαμπ κόντρα στη χώρα μας.

Φιορεντίνα - ΠΑΟΚ 2-3

Η αφετηρία του... εφιάλτη ήρθε τη σεζόν 2016/17 όταν για τη φάση των ομίλων του Europa League φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ του Ίβιτς. Ο Δικέφαλος μπήκε δυναμικά και αιφνιδίασε τους «βιόλα» όταν ο Σάκχοφ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό για να ακολουθήσει ο Τζαλμά στο 26' και να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η αντίδραση της Φιορεντίνα ήρθε στο 33ο λεπτό όταν ο Μπερναντέσκι νίκησε τον Μπρκιτς και μείωσε σε 2-1, σκορ που ήταν το τελικό για το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπαμπακάρ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 50ο λεπτό κάνοντας το 2-2 με ασίστ του αείμνησου Αστόρι αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της λύτρωσης από τον Γκάρι Ροντρίγκες στο 90+3' ( είχε μοιραστεί στο Gazzetta τις αναμνήσεις του από εκείνο το ματς ) και έφυγε με το σπουδαίο διπλό από τη Φλωρεντία.

Παναθηναϊκός - Φιορεντίνα 3-2

Copy/paste παιχνίδι με εκείνο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε τη Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Conference League και μέχρι το 20ο λεπτό είχε προηγηθεί με 2-0 επί των Ιταλών, φέρνοντας ντελίριο στις εξέδρες χάρη στα γκολ των Σφιντέρσκι και Μαξίμοβιτς.

Η Φιορεντίνα απάντησε σχεδόν... αμέσως κάνοντας το 2-1 στο 20ο λεπτό με τον Μπελτράν και έκανε την ανατροπή στο 23' με τον Φαγκιόλι. Την τελευταία κουβέντα την είπε ο Τετέ στο 55ο λεπτό κάνοντας το τελικό 3-2 και έχοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, όπου οι Ιταλοί νίκησαν με 3-1 και πέρασαν εκείνοι στα προημιτελικά του θεσμού.

Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1

Τρίτη διαφορετική ελληνική ομάδα που πάτησε στο «Αρτέμιο Φράνκι» ήταν η ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Conference League και η Φιορεντίνα είδε ξανά τους ελληνικούς εφιάλτες να... ξυπνούν. Μία σέντρα του Πήλιου και ένα πλασέ του Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετό στο 35ο λεπτό για να φέρει σε θέση... οδηγού την Ένωση για το 0-1.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας την ΑΕΚ να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη και τη Φιορεντίνα να συνεχίζει την αρνητική παράδοση κόντρα σε ελληνικά κλαμπ όπου έχει μόλις δύο νίκες σε εννιά αναμετρήσεις!

Ολυμπιακός - Φιορεντίνα 1-0

Φυσικά, αποκορύφωμα για τους φίλους της Φιορεντίνα, είναι η ήττα από τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό του Conference League. Μία ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο όπου στο γήπεδο της ΑΕΚ, την OPAP Arena, οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο.

Το γκολ του Ελ Καμπί στην παράταση ήταν αυτό που έστειλε στα... ουράνια τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» και άφησε τους Ιταλούς μακριά από το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά καθώς είχαν χάσει και την προηγούμενη σεζόν από τη Γουέστ Χαμ.