ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου
Δείτε σε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία (21/08, 21:45)
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου από την Κοατία, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, να τοποθετείτε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ριέκα για τα playoffs του Europa League.
