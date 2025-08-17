Διάστρεμμα ο Γεντβάι, ατομικό ο Τζούρισιτς

Διάστρεμμα στην ποδοκνιμική υπέστη ο Τιν Γεντβάι, που τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα με την Σαχτάρ και υπάρχει αγωνία για το κατά πόσο θα προλάβει τα ματς με την Σαμσουνσπόρ.

Με άσχημα νέα ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός ενόψει του πρώτου αγώνα με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ (21/08-21:00) για τα Play Off του Europa League, αφού ο Τιν Γεντβάι αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός που τραυματίστηκε στο φινάλε της παράτασης του αγώνα με την Σαχτάρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει αγωνία στις τάξεις των «πρασίνων» για το κατά πόσο εκείνος θα μπορέσει να είναι έτοιμος για τα ματς με την Σαμσουνσπόρ. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και κάνει αγώνα... δρόμου για να είναι έτοιμος για το ματς της Πέμπτης.

Το πρόγραμμα σήμερα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.