Ο Ντάνιελ Μαντσίνι πέτυχε το κομβικό τελευταίο πέναλτι στην πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ με ίδια εκτέλεση με αυτή που είχε κάνει κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στην Κρακοβία, καθώς απέκλεισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διαδικασία των πέναλτι, με «ήρωα» τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος έκανε δυο αποκρούσεις στη «ρώσικη ρουλέτα». Πλέον η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ ώστε να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Europa League, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια για τον χειμώνα, καθώς στο απευκταίο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τούρκους θα συνεχίσει στο Conference League.

Εκτός από τον Πολωνό «κέρβερο» την υπογραφή του στη μεγάλη πρόκριση έβαλε και ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι της βραδιάς και παρόλο που ο τερματοφύλακας των Ουκρανών έπεσε σωστά δεν είχε... ελπίδα να κάνει επέμβαση.

Ο 28χρονος εξτρέμ με σουτ - κεραυνό με το δεξί έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας της Σαχτάρ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να σκάει μέσα στη γραμμή.

Αυτό ήταν το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μαντσίνι με το Τριφύλλι και η εκτέλεση του ήταν... καρμπόν! Η προηγούμενη φορά που ο Αργεντινός έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα ήταν στις 21 Φεβρουαρίου του 2024, στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, στη Λεωφόρο, όπου και πάλι είχε «καθαρίσει» ο Ντραγκόφκσι με τρεις αποκρούσεις.

Τότε ο Μαντσίνι είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον σπεσιαλίστα στα πέναλτι Κοτάρσκι, ο οποίος έμεινε ακίνητος και ο Αργεντινός με «βολίδα» με το δεξί έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» του Κροάτη. Θυμίζουμε πως τοτε οι Πράσινοι είχαν νικήσει με 6-5 και μετέπειτα σήκωσαν το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Άρη.