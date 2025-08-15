Βιτόρια: «Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο, η ομάδα άξιζε αυτή την ''αποζημίωση''»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για δικαίωση του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο και την σημασία της πρόκρισης αυτής.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Παναθηναϊκού και την επική του πρόκριση απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στα πέναλτι, ο Ρουί Βιτόρια εμφανίστηκε ευχαριστημένος για το κατόρθωμα της ομάδας.

Ο πορτογάλος τεχνικός εξήγησε πως η αποψινή αυτή πρόκριση ήταν μία «αποζημίωση» για τα όσα είχε περάσει το «τριφύλλι» στα προηγούμενα ματς και την άξιζε πέρα και για πέρα.

Έπειτα εξήγησε την σημασία της επιτυχίας αυτής τονίζοντας πως επιθυμία όλων είναι να εδραιωθεί ξανά το όνομα του κλαμπ στον ευρωπαικό χάρτη.

Όσα είπε ο Ρουί Βιτορια

Για το αν «χρώσταγε» το ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό αυτή την πρόκριση:

«Το ποδόσφαιρο γενικά είναι δίκαιο άθλημα, δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει αυτό, αλλά αυτό που αξίζεις να πάρεις, ακόμα κι είναι στην διαδικασία των πέναλτι, θα το πάρεις. Θεωρώ ότι η ομάδα άξιζε αυτή την «αποζημίωση», γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάνει τέσσερα παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου κόντρα σε πολύ καλές ομάδες.

Η Σαχτάρ έχω ξαναπεί ότι είναι μία εξαιρετική ομάδα, αλλά εμείς ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά σωστοί και κυρίως αμυντικά συμπαγείς. Είχαμε τις ευκαιρίες μας και γενικά η ομάδα άξιζε την πρόκριση. Δεν με ενδιαφέρει ότι ήρθε η πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι, με απασχολεί ότι θα είμαστε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σίγουρα και την νέα χρονιά».

Για τις πολύ δύσκολες κληρώσεις που είχε ο Παναθηναϊκός κι αν σημαίνει κάτι ότι πέρασε ως «αουτσάιντερ» και για το αν ο ερχομός του Λαφόν επηρέασε την αγωνιστική άνοδο του Ντραγκόφσκι.

«Οι δύο ομάδες που αντιμετωπίσαμε ήταν οι πιο δύσκολες που θα μπορούσαν να μας τύχουν και το είδαμε στο γήπεδο αυτό. Το ότι καταφέραμε και περάσαμε μας βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ομάδα δεν είναι απόλυτα έτοιμη και προετοιμασμένη. Τέτοιες προκρίσεις μας βοηθάνε πολύ να ενισχύσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να γίνουν αυτές πιο δυνατές. Πολύ σημαντικό που είμαστε σίγουρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θέλουμε να εδραιώσουμε ξανά το όνομα του Παναθηναϊκού στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι θέλουμε να χτίσουμε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στους παίκτες. Δεν θέλω να νομίζουν a priori ότι θα είναι βασικοί κάποιοι παίκτες. Ίσως είναι και λίγοι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε μέχρι στιγμής. Οι παίκτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να... μην παίξουν τώρα, ή να αγωνιστούν για 10-20 λεπτά και να κάνουν σε αυτό το διάστημα την διαφορά. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν και είναι λογικό».