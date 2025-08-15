Βιτόρια: «Εδραιώνουμε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη»

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια στην κάμερα της Cosmote TV μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ στην Κρακοβία.

Σπουδαία πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έμεινε «όρθια» σε δυο ματς κόντρα στην ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στα Play Offs του Europa League, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την παρουσία της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Πορτογάλος τεχνικής μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά την πρόκριση στη ρεβάνς της Κρακοβίας και στάθηκε στην εδραίωση του Παναθηναϊκού στον ευρωπαίκό χάρτη.

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια

«Πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που δουλεύουν στον οργανισμό και στους παίκτες που έπαιξαν αλλά και σε αυτούς που δεν έπαιξαν. Αξίζαμε την πρόσκαιρη έστω και στα πέναλτι. Αποκλειστήκαμε από την Ρέιντζερς στις λεπτομέρειες.

Εδώ τύχαμε τον καλύτερο αντίπαλο, αλλά καταφέραμε την πρόκριση. Είχαμε πολύ καλά παιχνίδια. Φτάσαμε κοντά στο γκολ αλλά εν ήρθε. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Ο Ντραγκόφσκι έκανε αποκρούσεις, έχει γίνει δουλειά για αυτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, χαιρόμαστε μαζί τους και εμείς. Να πάμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον.

Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι τελικοί. Το να παίζεις με μια τόσο δυνατή ομάδα είναι σίγουρα ψυχολογικό το αβαντάζ όταν παίρνεις την πρόκριση. Εδραιώνουμε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Θέλουμε να πάμε σε μεγαλύτερη και πιο δύσκολη διοργάνωση. δουλεύω σκληρά, δεν είμαι στο 100% αλλά με τέτοιο χαρακτήρα νομίζω η ομάδα θα πάει μακριά.

Συγχαρητήρια στην Σαχτάρ και τον αντίπαλο προπονητή. Μια ομάδα που μέχρι πέρσι έπαιζε στο Champions League. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχω να πω ότι κάναμε προπόνηση στα πέναλτι. Μου αρέσει η λεπτομέρεια, θέλω να προπονώ τα πάντα. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος».