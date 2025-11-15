Μαρόκο: Νίκη με γκολ του Ουναΐ, χαμένο πέναλτι ο Ελ Κααμπί
Το Μαρόκο συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει των σημαντικών του υποχρεώσεων, δίνοντας ένα φιλικό παιχνίδι με τη Μοζαμβίκη στην Ταγγέρη, στο οποίο επικράτησε με 1-0.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αζντεντίν Ουναΐ ο οποίος σκόραρε μόλις στο έβδομο λεπτό, χαρίζοντας από νωρίς προβάδισμα στην εθνική του ομάδα. Eξαιρετική εκτέλεση από τον νυν παίκτη της Τζιρόνα που πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο και την έστειλε με ένα δυνατό σουτ στην αντίπαλη εστία.
Πέραν αυτής του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, σημαντική ήταν και η παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που ξεκίνησε βασικόςστο ματς, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.
Πενήντα λεπτά μετά το γκολ του Ουναΐ, ο στράικερ του Ολυμπιακού κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Εν Νεσίρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.