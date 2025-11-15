Ο Ουναΐ πρωταγωνίστησε στη νίκη του Μαρόκου επί της Μοζαμβίκης (1-0), με τον Ελ Κααμπί να χάνει πέναλτι.

Το Μαρόκο συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει των σημαντικών του υποχρεώσεων, δίνοντας ένα φιλικό παιχνίδι με τη Μοζαμβίκη στην Ταγγέρη, στο οποίο επικράτησε με 1-0.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αζντεντίν Ουναΐ ο οποίος σκόραρε μόλις στο έβδομο λεπτό, χαρίζοντας από νωρίς προβάδισμα στην εθνική του ομάδα. Eξαιρετική εκτέλεση από τον νυν παίκτη της Τζιρόνα που πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο και την έστειλε με ένα δυνατό σουτ στην αντίπαλη εστία.

Πέραν αυτής του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, σημαντική ήταν και η παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που ξεκίνησε βασικόςστο ματς, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Πενήντα λεπτά μετά το γκολ του Ουναΐ, ο στράικερ του Ολυμπιακού κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Εν Νεσίρι.