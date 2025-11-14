Η ώρα του Γιάννη Αλαφούζου: Ο πρωτοποριακός τρόπος που θα δώσει συνέντευξη

Ο ασυνήθιστος τρόπος που επέλεξε ο Γιάννης Αλαφούζος για να παραχωρήσει τη συνέντευξη Tύπου που είχε προαναγγείλει, το βράδυ της Κυριακής.

Όταν πριν από τρεις εβδομάδες ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίαζε τον Ράφα Μπενίτεθ, κατάλαβε οτι αν άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στο Κορωπί, θα... έκλεβε την προσοχή από τον Ισπανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, για τον οποίο και γινόταν εκείνη η συνέντευξη Τύπου.

Για αυτό και προανήγγειλε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα μιλούσε και εκείνος στους δημοσιογράφους, προκειμένου να απαντήσει στις απορίες τους.

Αυτή η ώρα λοιπόν ήρθε, καθώς την Κυριακή το βράδυ, στις 21:00, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, με έναν τρόπο που μόνο συνηθισμένος δεν είναι, καθώς παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλες συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών της χώρας μας.

Ποιος θα είναι αυτός; Ο Γιάννης Αλαφούζος θα καθίσει απέναντι από τους διευθυντές των έξι μεγαλύτερων αθλητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας και θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα αφορούν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και με σαφές χρονικό πλαίσιο.

Εκτός από το Gazzetta.gr που θα εκπροσωπηθεί από τον διευθυντή του Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τα υπόλοιπα πέντε ΜΜΕ θα είναι τα εξής: Sport24.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, SDNA.gr, Athletiko.gr και ΕΡΑ Σπορ.