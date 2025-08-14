Ο Παναθηναϊκός λόγω της συμμετοχής του σε τρεις προκριματικούς γύρους διοργανώσεων της UEFA έχει εξασφαλίσει 525.000 ευρώ. Δείτε πόσα διεκδικεί μετά την εξασφάλιση συμμετοχής σε League Phase.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε πως θα παίζει στην Ευρώπη και το χειμώνα! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια με την πρόκριση της επί της Σαχτάρ στα πέναλτι προκρίθηκε στα Play Offs του Europa League και συνάμε εξασφάλισε πως στο απευκταίο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στη Σάμσουνπορ θα συνεχίσει στο Conference League.

Με τη συμμετοχή τους σε τρεις προκριματικούς γύρους οι Πράσινοι έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 525.000 ευρώ. Εάν προκριθούν στη League Phase του Europa League τότε θα λάβουν συνολικά 4.835.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 525.000 ευρώ).

Εφόσον ο Παναθηναϊκός καταλήξει στη League Phase του Conference League τότε τα έσοδα του θα είναι 3.695.000 ευρώ ευρώ (3.170.000 ευρώ + 525.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Στο Conference League τα αντίστοιχα μπόνους είναι 400.000 ευρώ και 133.000 ευρώ.