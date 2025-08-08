Οι πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στα Playoff Europa και Conference League

Δείτε τι ποσοστό πιθανοτήτων έχουν οι τρεις ελληνικοί σύλλογοι για πρόκριση στα Playoff των Europa και Conference League αντίστοιχα, μετά τις ισοπαλίες στα πρώτα ματς.

Βραδιά ισοπαλιών ήταν η χθεσινή (7/8) για τα ελληνικά χρώματα, αφού κανείς εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Ένωση παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2 μέσα στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη Λεμεσού, εν τέλει έφυγε με το 2-2 από τη Μεγαλόνησο και καλείται να πάρει το εισιτήριο για τα Playoff του Conference League στη ρεβάνς της «OPAP Arena» την επόμενη Πέμπτη (14/8).

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχθηκε την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, ωστόσο οι δυο ομάδες έμειναν στο «μηδέν», με αποτέλεσμα τα πάντα να είναι ανοικτά για τον επαναληπτικό της 14ης Αυγούστου στην Αυστρία, όπου θα κριθεί η πρόκριση για τα Playoff του Europa League.

Αυτή την πρόκριση θα αναζητήσει στην Κρακοβία (14/8) και η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, αφού ούτε εκείνη αλλά ούτε η Σαχτάρ Ντόνετσκ κατόρθωσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, στο πρώτο μεταξύ τους ματς στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, μετά τα πρώτα αποτελέσματα, μόνο η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πρόκρισης, παρά την ισοπαλία απέναντι στους Κύπριους. Για την ακρίβεια, η Ένωση συγκεντρώνει 63% για πρόκριση στα Playoff του Conference League.

🆕 Updated 🟢 UECL Q3 probabilities (7 Aug)



📈 Winners of the day (% gained):



+64% 🇮🇸 Vikingur Reykjavik

+51% 🇸🇮 Celje

+50% 🇱🇻 Riga

+50% 🇺🇦 Polissya Zhytomir

+50% 🇹🇷 I. Başakşehir

+38% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian

+37% 🇷🇴 Univ Craiova

+36% 🇮🇱 Maccabi Haifa

...



📊📈📉 Full analysis for all… pic.twitter.com/8sgwxSqFbn August 7, 2025

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να είναι οριακά αουτσάιντερ, όντας στο 49% για συνέχεια στο Europa League, ενώ το πιο δύσκολο έργο -δεδομένα- έχει ο Παναθηναϊκός, που παρουσιάζεται με 39% πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.