Οι πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στα Playoff Europa και Conference League
Βραδιά ισοπαλιών ήταν η χθεσινή (7/8) για τα ελληνικά χρώματα, αφού κανείς εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η Ένωση παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2 μέσα στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη Λεμεσού, εν τέλει έφυγε με το 2-2 από τη Μεγαλόνησο και καλείται να πάρει το εισιτήριο για τα Playoff του Conference League στη ρεβάνς της «OPAP Arena» την επόμενη Πέμπτη (14/8).
Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχθηκε την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, ωστόσο οι δυο ομάδες έμειναν στο «μηδέν», με αποτέλεσμα τα πάντα να είναι ανοικτά για τον επαναληπτικό της 14ης Αυγούστου στην Αυστρία, όπου θα κριθεί η πρόκριση για τα Playoff του Europa League.
Αυτή την πρόκριση θα αναζητήσει στην Κρακοβία (14/8) και η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, αφού ούτε εκείνη αλλά ούτε η Σαχτάρ Ντόνετσκ κατόρθωσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, στο πρώτο μεταξύ τους ματς στο ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, μετά τα πρώτα αποτελέσματα, μόνο η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πρόκρισης, παρά την ισοπαλία απέναντι στους Κύπριους. Για την ακρίβεια, η Ένωση συγκεντρώνει 63% για πρόκριση στα Playoff του Conference League.
🆕 Updated 🟢 UECL Q3 probabilities (7 Aug)
📈 Winners of the day (% gained):
+64% 🇮🇸 Vikingur Reykjavik
+51% 🇸🇮 Celje
+50% 🇱🇻 Riga
+50% 🇺🇦 Polissya Zhytomir
+50% 🇹🇷 I. Başakşehir
+38% 🏴 Hibernian
+37% 🇷🇴 Univ Craiova
+36% 🇮🇱 Maccabi Haifa
...
📊📈📉 Full analysis for all… pic.twitter.com/8sgwxSqFbn— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025
Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να είναι οριακά αουτσάιντερ, όντας στο 49% για συνέχεια στο Europa League, ενώ το πιο δύσκολο έργο -δεδομένα- έχει ο Παναθηναϊκός, που παρουσιάζεται με 39% πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.
🆕 Updated 🟠 UEL Q3 probabilities (7 Aug)— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025
📈 Winners of the round (% gained):
+53% 🇨🇾 AEK Larnaca
+38% 🇮🇪 Shelbourne
+36% 🇳🇴 Brann
+26% 🇳🇱 Utrecht
+20% 🇩🇰 Midtjylland
...
📊📈📉 Full analysis for all qualifying rounds available for our members (in bio) pic.twitter.com/kLoYVJjMsS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.