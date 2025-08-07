Οι τρεις ισοπαλίες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης την Πέμπτη, δεν έδωσαν στην Ελλάδα τους βαθμούς που χρειαζόταν και η Τσεχία άνοιξε την ψαλίδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Τρεις ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός για τα ελληνικά χρώματα στις ισάριθμες αναμετρήσεις που έδωσαν την Πέμπτη οι εκπρόσωποι της χώρας μας στα Κύπελλα Ευρώπης. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι απέναντι σε Άρη Λεμεσού, Βόλφσμπεργκερ και Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίστοιχα.

Με τα αποτελέσματα αυτά, η χώρα μας προσέθεσε μεν 300 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, όμως, δεδομένα η συγκομοιδή αυτή θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση, έχοντας, πλέον, 35.013 βαθμούς.

Άλλωστε, η Τσεχία με την οποία υπάρχει αυτή η... μάχη της 10ης θέσης, είδε το βράδυ της Πέμπτης Σπάρτα Πράγας και Μπάνικ Οστράβα να επικρατούν των Αραράτ Αρμενία και Αούστρια Βιέννης, αντίστοιχα.

Αναλυτικά:

Τσεχία 38.400 (5/5)

Ελλάδα 35.013 (4/5)

Νορβηγία 34.388 (5/5)

Πολωνία 33.750 (4/4)