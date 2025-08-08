Πάλμερ-Μπράουν στο Gazzetta: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στην ρεβάνς»

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν μίλησε στο Gazzetta για πού θα πρέπει να σταθεί ο Παναθηναϊκός ώστε να πάρει τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαχτάρ, αλλά και για τη δική του απόδοση που ήταν μία από τις καλύτερες μεταξύ των παικτών του Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μία θετική εικόνα σε ένα ματς υψηλών απαιτήσεων κόντρα στη δυνατή Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Πράσινοι έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League και θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στην Πολωνία, στις 14/8.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια αμύνθηκαν αποτελεσματικά απέναντι στους Ουκρανούς, ωστόσο σπατάλησαν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να τους είχαν δώσει προβάδισμα για την πρόκριση στα Play Offs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το δίδυμο Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στα μετόπισθεν άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένο τον Πορτογάλο τεχνικό, με τον 28χρονο Αμερικανό να παίρνει τα εύσημα από τον προπονητή του για την εξέλιξή του στο διάστημα που φοράει τα πράσινα.

Ο MVP της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ μίλησε στο Gazzetta για το τι κρατάνε ως ομάδα από το πρώτο ματς απέναντι στην ισχυρή Σαχτάρ, για τη δική του απόδοση και το «κλειδί» για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Οι δηλώσεις του Πάλμερ-Μπράουν

Το τελικό αποτέλεσμα αφήνει εντελώς ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης, θεωρείς ότι θα μπορούσε να είχε πάρει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός σήμερα; Είστε ευχαριστημένοι με το 0-0;

«Ναι, νομίζω ότι όταν έχεις ευκαιρίες και δεν σκοράρεις φυσικά το 0-0 είναι μία σκληρή ισοπαλία, αλλά ως αμυντικός το αποτέλεσμα αυτό το βλέπω ως θετικό γιατί τους ξεφύγαμε και κρατήσαμε την εστία μας ανέπαφη. Θα ήταν ιδανικό να είχαμε βάλει ένα γκολ για να πάμε με ένα προβάδισμα εκτός. Τώρα θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην Πολωνία, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει στο επόμενο ματς οπωσδήποτε να σκοράρουμε και να αμυνθούμε το ίδιο καλά για να μη δεχθούμε γκολ».

Σε τι βαθμό σας έβαλε δύσκολα η Σαχτάρ και ποιο είναι το δυνατό τους σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξετε στο δεύτερο παιχνίδι για να την περιορίσετε;

«Νομίζω ότι είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας γενικότερα. Η Σαχτάρ για μένα είναι μία πολύ καλή ομάδα. Έχουν παίκτες πολύ ποιοτικούς, μπορεί να γίνουν εύκολα επικίνδυνοι και ξέρουν να παίζουν ομαδικά ως ένα σύνολο. Ήρθαν εδώ αποφασισμένοι και έπαιξαν σκληρά όπως περιμέναμε. Κι εκείνοι κατάφεραν να παίξουν καλή άμυνα και να μη δεχθούν γκολ. Θεωρώ ότι και αμυντικά ήταν πολύ δυνατοί και θα είναι και στο επόμενο παιχνίδι».

Έχεις καταφέρει να εξελιχθείς από τότε που ξεκίνησες να παίζεις στον Παναθηναϊκό και ειδικά σήμερα έκανες ένα πολύ καλό παιχνίδι, πώς νιώθεις που η εμφάνιση αυτή δε συνδυάστηκε με νίκη για την ομάδα σου;

«Όσον αφορά τη δική μου απόδοση προσωπικά, πάντα έχω την τάση να στέκομαι στα λάθη μου ακόμα κι αν έχει πάει καλά το παιχνίδι γενικότερα για την ομάδα μου. Στο πρώτο ημίχρονο έκανα μία κακή πάσα που παραλίγο να μας κοστίσει. Άρχισαν να μας πιέζουν εκεί και δημιούργησαν και ευκαιρία, θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί γκολ. Δε θέλω όμως να στέκομαι μόνο σε όσα έκανα ή δεν έκανα στο παιχνίδι, είναι ομαδικό το άθλημα και για μένα όταν η ομάδα επιτυγχάνει είμαι κι εγώ ικανοποιημένος άσχετα με το πώς έπαιξα. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και κρατάμε τα όσα έγιναν σωστά αμυντικά και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε την πρόκριση».