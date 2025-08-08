Βιτόρια: «Μας έλλειψε η κυνικότητα, οι παίκτες να είναι έτοιμοι να... μην παίξουν»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για την κυνικότητα που έλλειψε για την ομάδα, προμήνυσε αλλαγές για την ρεβάνς και τόνισε πως όλοι οι παίκτες θα πρέπει φέτος να είναι έτοιμοι να μην παίξουν.

Ο Ρουί Βιτόρια εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση του Παναθηναϊκού στο εντός έδρας 0-0 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ το όμως τόνισε πως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσει στην ρεβάνς, όπως είναι η κυνικότητα στις ευκαιρίες που κάνει, η οποία χρειάζεται στα παιχνίδια του επίπεδου αυτού.

Ο Πορτογάλος επεσήμανε πως σίγουρα θα γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις ενόψει της ρεβάνς, εξήρε την εικόνα του Πάλμερ-Μπράουν φέτος ενώ προειδοποίησε πως όλοι οι παίκτες της ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κάτσουν στον πάγκο φέτος λόγω της μεγάλης ποιότητας του ρόστερ και της κατάστασης ανταγωνισμού που δημιουργείται.

Τέλος ανέφερε πως θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο κάτι χρωστάει στον Παναθηναϊκό από τα τελευταία τρία παιχνίδια και πιστεύει πως θα του το επιστρέψει σύντομα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια

Για το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τις ευκαιρίες που δεν γίνονται γκολ και τι φταίει:

«Καλησπέρα σε όλους. Θα συμφωνήσω πως ήμασταν πολύ καλά τακτικά απέναντι σε μία πολύ δυνατά ομάδα, που πέρυσι έπαιζε στο Champions League και είναι πολύ δουλεμένη, Οι παίκτες γνωρίζουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Δεν μπορείς να εξουδετερώσεις εντελώς έναν τέτοιο αντίπαλο. Τα πήγαμε πολύ καλά μόνο προς το τέλος έφτιαξε μία πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Τα πήγαμε καλά τακτικά, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα στο δεύτερο ματς.

Από την δική μας πλευρά είχαμε τις δικές μας στιγμές, που θεωρώ πως ήταν πιο επικίνδυνες. Ωστόσο σε τέτοια ματς πρέπει να είσαι κυνικός κι εμείς δεν ήμασταν για άλλη μια φορά.

Είναι ξεκάθαρο πως μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοια ματς υψηλής έντασης και υψηλής ποιότητας του αντιπάλου. Αυτό είναι θετικό σημάδι. Η μία εβδομάδα ακόμη θα μας κάνει καλό. Θα δουλέψουμε και θα γυρίσουν τα παιδιά που δεν ήταν διαθέσιμα σε κάποιες προπονήσεις, αλλά και στον αγώνα. Στο επίπεδο αυτό δύσκολα αλλάζουν σημαντικά πράγματα από το ένα ματς στο άλλο. Η πρόκριση είναι ξεκάθαρα ανοιχτή, στο άλλο ματς θα έχουμε τις ευκαιρίες μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τις εκμεταλλευτούμε και να περάσουμε.

Είναι πολύ παράξενο και πολύ κρίμα που στο τέλος είτε ο Παναθηναϊκός είτε η Σαχτάρ θα μείνουν εκτός Europa, γιατί βλέποντας τα υπόλοιπα ζευγάρια καταλαβαίνεις πως είναι κρίμα να αγωνίζονται αυτές τόσο νωρίς».

Για τις τελικές που η πλειονότητα αυτών δεν είναι από τους φορ:

«Δεν είμαι ανήσυχος. Χαίρομαι γιατί βλέπω μία ομάδα που είναι ανταγωνιστική σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, που δημιουργεί τελικές. Σίγουρα το έχω στο μυαλό μου.

Έχουμε σωστές διαδικασίες. Φτιάχνουμε αρκετές ευκαιρίες. Να μην δραματοποιούμε τις καταστάσεις. Κάνουμε αρκετά καλή δουλειά στις προπονήσεις, κάνουμε αρκετά τελειώματα, δημιουργούμε καταστάσεις για να σκοράρουν οι φορ μας. Θεωρώ πως αυτό που συμβαίνει είναι συμπτωματικό και μπορεί να αλλάξει».

Για το γεγονός πως οι αντίπαλοι τερματοφύλακες είναι πάντα MVP στα τρία επίσημα ματς:

«Νομίζω πως όντως ισχύει, αλλά αυτή είναι και η δουλειά τους. Κι εγώ πιστεύω πως κάτι μας χρωστάει το ποδόσφαιρο και θα μας το γυρίσει, Σήμερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φτιάξαμε ευκαιρίες με διάφορους τρόπους. Δείχνει πως η ομάδα είναι εκεί και το προσπαθεί, όπως και στα προηγούμενα ματς. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που θα φτιάχνουμε φάσεις».

Για τον Αρντά Τουράν που είπες πως δεν θα αλλάξει τίποτα και το αν ισχύει κι αυτό για τον Ρουί Βιτόρια:

«Αυτό που δεν αλλάζουμε είναι η νοοτροπία μας στα παιχνίδια αυτά. Ξέρουμε τι θέλουμε στο γήπεδο. Όταν πρέπει να πιέσουμε ψηλά και βρίσκουμε τον τρόπο το κάνουμε δείχνοντας θάρρος. Σίγουρα αυτό δεν είναι εφικτό να γίνεται συνέχεια και όταν χρειάζεται να αμυνθούμε στο δικό μας τρίτο το κάνουμε χωρίς να βγάζουμε φόβο και άγχος. Η αποφασιστηκότητα, το πείσμα και την διάθεσή μας θέλω να τα κρατήσω.

Είναι μία φιλοσοφία που πάντα θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να αναλύσουμε το παιχνίδι, Ξέραμε πως έχουμε μία πολύ καλή αντίπαλό απέναντι μας με ποιοτικούς παίκτες που επιλέγονται προσεκτικά. Να κοιτάξουμε πως θα μειώσουμε κι άλλο τις φάσεις που δεχθήκαμε, πως θα τους πιέσουμε ψηλά και πως θα δημιουργήσουμε περισσότερο. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές είτε σε πρόσωπα είτε σε μικρές λεπτομέρειες του παιχνιδιού».

Για το ποδόσφαιρο που έπαιξε σήμερα αν είναι κοντά στα θέλω του και τον Ζαρουρί:

«Η ομάδα έχει ακόμα περιθώρια μεγάλης βελτίωσης, αφού καλά καλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Όταν σταθεροποιηθεί ο βασικός κορμός και δημιουργήσουμε αυτοματισμούς θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.

Οπότε ναι μεν είμαι ικανοποιημένος από την νοοτροπία, την διάθεση, το πάθος και ότι κοιτάμε τον αντίπαλο στα μάτια, όμως ξέρω πως η ομάδα θα βελτιωθεί τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Ο Ζαρουρί είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα προσφέρει. Τον θέλαμε στην ομάδα και νωρίτερα απ' ότι ήρθε. Σήμερα αποφάσισα να τον βάλω, διότι πόνταρα στο ότι είναι καινούργιος και μπορούσε να δώσει κάτι διαφορετικό. Είχε δύο καλές στιγμές. Δεν περιμένουμε να μας λύσει τα προβλήματά μας, από κανέναν παίκτη, ωστόσο θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τον εσωτερικό μας ανταγωνισμό.

Θεωρώ πως εκείνος κουμπώνει πολύ καλά στο πλαίσιο αυτό. Είχε πολύ καλά χαρακτηριστικά. Όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος».

Για την παρουσία του Πάλμερ-Μπράουν και αν είναι οι βασικοί στόπερ με τον Τουμπά:

«Ο Έρικ έκανε φανταστικό παιχνίδι. Και γενικότερα κοιτάζοντας πίσω από την πρώτη μέρα που ήρθα, βλέπω έναν ποδοσφαιριστή που έχει εξελιχθεί πολύ κι έχει γίνει ένας στόπερ πρώτης ποιότητας.

Έχει ξεκινήσει πολύ καλά κι έχει κάνει πολύ καλό δίδυμο με τον Τουμπά. Έχουν αρχίσει καλύτερα και γι' αυτό είναι βασικοί στα πρώτα ματς. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είπαμε θέλουμε ανταγωνισμό. Πίσω τους υπάρχουν δύο καταπληκτικοί παίκτες, πέρυσι ήταν εκείνοι βασικοί, θα έχουν πολύ χρόνο και φέτος, απλά οι άλλοι έχουν ξεκινήσει καλύτερα.

Οι Πάλμερ και Τουμπά δίνουν ασφάλεια στην ομάδα ώστε να μπορεί να πιέσουν πιο ψηλά δίνοντας ασφάλεια κόβοντας μπαλιές που γίνονται ανάμεσα στις γραμμές. Μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις καταστάσεις, όπως και οι άλλοι δύο που δεν παίζουν. Φέτος όλοι οι παίκτες μας πρέπει να είναι έτοιμοι να μην παίξουν, όχι να παίξουν, γιατί υπάρχει μεγάλη ποιότητα».

Για το αν ο Ζαρουρί λογίζεται ως εξτρέμ ή και ως δεκάρι:

«Και τα δύο. Ναι μεν αρχικά η προτεραιότητα είναι η θέση του αριστερού εξτρέμ, όμως μπορεί φυσικά να δώσει λύσεις και στο ''10''. Δεν περιορίζει τις πιθανότητες του Ουναΐ να επιστρέψει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.Θα ήθελα να είχα κλείσει το ρόστερ πολύ νωρίς, όμως καταλαβαίνω πως λειτουργεί το μεταγραφικό παζάρι».