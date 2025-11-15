Ο Ανδράς Τεττέη άγγιξε στο ντεμπούτο του το γκολ για την Εθνική με εντυπωσιακή ντρίμπλα και σουτ που εξουδετέρωσε ο Γκόρντον.

Δεν του έφτανε η ασίστ, πήγε και για το γκολ! Ο Ανδρέας Τεττέη είχε κέφια στο ντεμπούτο του με την Εθνική και λίγο έλειψε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς. Στο 61΄συγκεκριμένα ο Τεττέη απέφυγε με εντυπωσιακή ντρίμπλα τον αντίπαλό του κι έπιασε δυνατό σουτ, το οποίο ωστόσο εξουδετέρωσε ο Γκόρντον με υπερένταση.