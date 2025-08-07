Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, που έμεινε στο 0-0.

Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε κόντρα στην ποιοτική Σαχτάρ, αλλά ήρθε ισόπαλος 0-0 κι έτσι η πρόκριση στα playoffs του Europa League θα ξεκαθαρίσει στη ρεβάνς της Κρακοβίας σε μία εβδομάδα.

Το τριφύλλι είχε αρκετές καλές στιγμές κυρίως με τους Σφιντέρσκι, Τσέριν, Τετέ, Ζαρουρί, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει κάποια κι έτσι δεν κατάφερε να σκοράρει. Μέχρι στιγμής, παρά τις πολλές φάσεις που έχουν φτιάξει οι παίκτες του Βιτόρια, έχουν ένα γκολ σε τρία επίσημα παιχνίδια.

Δείτε τα highlights του αγώνα