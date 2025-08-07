ΠΑΟΚ χωρίς φάση στην Τούμπα, πάει για τελικό στην Αυστρία

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πρώτο μέτριο ματς του ΠΑΟΚ, τις αιτίες και τη μεγάλη δοκιμασία της επόμενης εβδομάδας με τον τελικό της Αυστρίας.

Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί σε πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Δικεφάλου. Πριν δύο χρόνια ήταν η Μπεϊτάρ, πιο πριν η Ριέκα, είχαμε και άλλες τέτοιες πολύ μέτριες βραδιές στο ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένος τώρα να πάει σε εκτός έδρας τελικό και να βρει τρόπο για να προκριθεί.

Κακά τα ψέματα! Όπως πήγε αυτή η βραδιά με τη Βόλφσμπεργκερ το 0-0 αδικεί τους Αυστριακούς. Αυτή ήταν η ομάδα που κατάφερε να βγάλει τις δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου ο Παβλένκα έκρυψε την εστία και τους στέρησε το γκολ. Ο ΠΑΟΚ σε όλο το ματς δεν είχε ούτε μία σημαντική ευκαιρία, φαινόμενο τόσο σπάνιο ακόμη και για ξεκίνημα της σεζόν.

Γιατί όμως είχαμε μία τέτοια εικόνα στην πρώτη ευρωπαϊκή δοκιμασία του Δικεφάλου; Ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι υπέφερε όταν είχε την μπάλα, αφού γινόταν επικίνδυνος για τον… εαυτό του όταν κάποια στιγμή από αδυναμία ή επιπολαιότητα την έχανε. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα οι παίκτες του Λουτσέσκου δεν είχαν τρόπο να δημιουργήσουν. Στο πρώτο μέρος μάλιστα κάθε λάθος τιμωρούνταν με γρήγορη μετάβαση και φάσεις όπου το σκορ θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.

Σε μερικές δικές του γρήγορες μεταβάσεις ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ποτέ καλή τελική πάσα, σε οργανωμένη άμυνα μερικές εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια δεν βγήκαν, στημένα δεν ήρθαν και κάπως έτσι βιώσαμε αυτό το μηδέν που δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ. Ήθελαν οι ασπρόμαυροι αλλά δεν μπορούσαν και αλήθεια είναι ότι μετά τις αλλαγές του η ποιότητα έπεσε ακόμη περισσότερο και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πιο πολλές φορές σε παθητικό ρόλο και σε κίνδυνο.

Το 0-0 δεν αποτελεί επιτυχία μέσα στην Τούμπα, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι οι Αυστριακοί θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχασαν μία ευκαιρία επικράτησης. Ένα καλό σύνολο που έβγαινε ωραία στην επίθεση, ομάδα όπου δεν έπαιξε πολύ και ο Σέργος Ζούκιτς που είναι από τους πιο ποιοτικούς τους. Γενικά στην τελική εκτέλεση και απόφαση φάνηκε ένα έλλειμα ποιότητας που έχουν. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ της Αυστρίας την άλλη εβδομάδα είναι υποχρεωμένος να μη δώσει τόσες μεγάλες φάσεις και φυσικά να είναι πιο αποτελεσματικός στις δικές του επιθετικές συνεργασίες. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια: Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βρει τον ΟΠΟΙΟ τρόπο να περάσει!

Ο Παβλένκα ήταν ο πολυτιμότερος του Δικεφάλου κι αυτό λέει πολλά για το ματς, ενώ θετικός ήταν ο Κένι, έστω κι αν δεν κατάφερε στις 2-3 ευκαιρίες που είχε καλές τελικές πάσες. Προσπάθησαν τα στόπερ, πολύ μέτρια παρουσία όλων των χαφ, δεν βγήκε το ματς στον Κωνσταντέλια και από εκεί και πέρα τα γνωστά για τον Τσάλοφ που δεν μπορεί εκτός περιοχής. Δεν βγήκαν οι αλλαγές στον Λουτσέσκου.

Με αυτά και με αυτά πάμε για έναν πρώτο τελικό στη σεζόν μέσα στην Αυστρία! Όχι σε φανατική έδρα και παρουσία πολλών ΠΑΟΚτσήδων. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο ματς, τόσο νωρίς στην αγωνιστική περίοδο.