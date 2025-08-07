ΠΑΟΚ χωρίς φάση στην Τούμπα, πάει για τελικό στην Αυστρία
Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί σε πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Δικεφάλου. Πριν δύο χρόνια ήταν η Μπεϊτάρ, πιο πριν η Ριέκα, είχαμε και άλλες τέτοιες πολύ μέτριες βραδιές στο ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένος τώρα να πάει σε εκτός έδρας τελικό και να βρει τρόπο για να προκριθεί.
Κακά τα ψέματα! Όπως πήγε αυτή η βραδιά με τη Βόλφσμπεργκερ το 0-0 αδικεί τους Αυστριακούς. Αυτή ήταν η ομάδα που κατάφερε να βγάλει τις δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου ο Παβλένκα έκρυψε την εστία και τους στέρησε το γκολ. Ο ΠΑΟΚ σε όλο το ματς δεν είχε ούτε μία σημαντική ευκαιρία, φαινόμενο τόσο σπάνιο ακόμη και για ξεκίνημα της σεζόν.
Γιατί όμως είχαμε μία τέτοια εικόνα στην πρώτη ευρωπαϊκή δοκιμασία του Δικεφάλου; Ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι υπέφερε όταν είχε την μπάλα, αφού γινόταν επικίνδυνος για τον… εαυτό του όταν κάποια στιγμή από αδυναμία ή επιπολαιότητα την έχανε. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα οι παίκτες του Λουτσέσκου δεν είχαν τρόπο να δημιουργήσουν. Στο πρώτο μέρος μάλιστα κάθε λάθος τιμωρούνταν με γρήγορη μετάβαση και φάσεις όπου το σκορ θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
Σε μερικές δικές του γρήγορες μεταβάσεις ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ποτέ καλή τελική πάσα, σε οργανωμένη άμυνα μερικές εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια δεν βγήκαν, στημένα δεν ήρθαν και κάπως έτσι βιώσαμε αυτό το μηδέν που δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ. Ήθελαν οι ασπρόμαυροι αλλά δεν μπορούσαν και αλήθεια είναι ότι μετά τις αλλαγές του η ποιότητα έπεσε ακόμη περισσότερο και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πιο πολλές φορές σε παθητικό ρόλο και σε κίνδυνο.
Το 0-0 δεν αποτελεί επιτυχία μέσα στην Τούμπα, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι οι Αυστριακοί θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχασαν μία ευκαιρία επικράτησης. Ένα καλό σύνολο που έβγαινε ωραία στην επίθεση, ομάδα όπου δεν έπαιξε πολύ και ο Σέργος Ζούκιτς που είναι από τους πιο ποιοτικούς τους. Γενικά στην τελική εκτέλεση και απόφαση φάνηκε ένα έλλειμα ποιότητας που έχουν. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ της Αυστρίας την άλλη εβδομάδα είναι υποχρεωμένος να μη δώσει τόσες μεγάλες φάσεις και φυσικά να είναι πιο αποτελεσματικός στις δικές του επιθετικές συνεργασίες. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια: Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βρει τον ΟΠΟΙΟ τρόπο να περάσει!
Ο Παβλένκα ήταν ο πολυτιμότερος του Δικεφάλου κι αυτό λέει πολλά για το ματς, ενώ θετικός ήταν ο Κένι, έστω κι αν δεν κατάφερε στις 2-3 ευκαιρίες που είχε καλές τελικές πάσες. Προσπάθησαν τα στόπερ, πολύ μέτρια παρουσία όλων των χαφ, δεν βγήκε το ματς στον Κωνσταντέλια και από εκεί και πέρα τα γνωστά για τον Τσάλοφ που δεν μπορεί εκτός περιοχής. Δεν βγήκαν οι αλλαγές στον Λουτσέσκου.
Με αυτά και με αυτά πάμε για έναν πρώτο τελικό στη σεζόν μέσα στην Αυστρία! Όχι σε φανατική έδρα και παρουσία πολλών ΠΑΟΚτσήδων. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο ματς, τόσο νωρίς στην αγωνιστική περίοδο.
ΠΑΟΚ όλα για όλα…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.