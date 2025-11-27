ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής ο Πέλκας
Ο ΠΑΟΚ έχει για το ματς με τη Μπραν τη σημαντική απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και του Μαντί Καμαρά, ο οποίος είναι εκτός από το ματς με τη Λιλ.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ωστόσο, για τη σημερινή αναμέτρηση με τη νορβηγική ομάδα στην Τούμπα, δεν θα έχει και τον Δημήτρη Πέλκα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί, ώστε να μην υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ζημιά και να είναι έτοιμος για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.
