Ο Δημήτρης Πέλκας είναι το νέο πρόβλημα του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ για το ματς με τη Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ έχει για το ματς με τη Μπραν τη σημαντική απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και του Μαντί Καμαρά, ο οποίος είναι εκτός από το ματς με τη Λιλ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ωστόσο, για τη σημερινή αναμέτρηση με τη νορβηγική ομάδα στην Τούμπα, δεν θα έχει και τον Δημήτρη Πέλκα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί, ώστε να μην υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ζημιά και να είναι έτοιμος για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.