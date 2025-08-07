ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ 0-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ και έτσι η πρόκριση στα playoffs του Europa League θα κριθεί σε μία εβδομάδα στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας.
Ο Δικέφαλος δεν έπιασε καλή απόδοση στον πρώτο επίσημο αγώνα και είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Παβλένκα, ο οποίος βγήκε νικητής σε δύο τετ α τετ με τον Μπαλό στο πρώτο ημίχρονο και κράτησε όρθια την ομάδα του.
Από τους νέους παίκτες βασικός ξεκίνησε μόνο ο Κένι για τον ΠΑΟΚ, ενώ αλλαγή μπήκαν οι Ιβανούσετς, Μύθου.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
