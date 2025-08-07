Ο ΠΑΟΚ απέσπασε τη θετική απάντηση της Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του έμπειρου και διεθνούς φορ και έτσι έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη!

Τέλος καλό, όλα καλά για την υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη και του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος», μετά από πολλές πιέσεις και έντονες διαπραγματεύσεις, εισέπραξε το «ΟΚ» της Κρουζ Αζούλ για το δανεισμό του έμπειρου στράικερ και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα για την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη και για να συνεχίσει την καριέρα του εκεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο ΠΑΟΚ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, καταβάλλοντας 1,8 εκατ. ευρώ ως μισθό, με το υπόλοιπο ποσό, από τα συνολικά 3 εκατ. που λαμβάνει ο Γιακουμάκης, να συνεχίζει να καλύπτεται από την Κρουζ Αζούλ.

Το deal είναι για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την οψιόν αγοράς.

Ο Ελληνας διεθνής σέντερ φορ είχε πρωτοβρεθεί στο εξωτερικό για να παίξει ποδόσφαιρο το 2020 με τη Γκόρνικ και έκτοτε είχε θητεία σε Ολλανδία, Σκωτία, MLS αλλά και στο Μεξικό.