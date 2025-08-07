Το βράδυ της Πέμπτης (7/8, 21:00) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τη Βόλφσμπεργκερ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σε περίπτωση πρόκρισης θα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League και θα αντιμετωπίσει στα Play Offs τη νικήτρια του ζευγαριού Σέλμπουρν - Ριέκα, με τους Ιρλανδούς να έχουν προβάδισμα πρόκρισης, καθώς νίκησαν στο πρώτο ματς με 2-1.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη (7/8, 20:30) τους Κυπελλούχους Αυστρίας στην Τούμπα και μια εβδομάδα αργότερα οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στην έδρα της Βόλφσμπεργκερ. H διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει απόψε στις 21:00 και οι τιμές τους ανέρχονται στα 20 και στα 35 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη (07.08) στις 21:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ της 3ης προκριματικής φάσης του UEFA Europa League 2025/26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14.08.2025 στις 19:00 (τοπική ώρα) στο Wörthersee Stadion.

Tιμές Εισιτηρίων

Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή

1st class (A7-A8) 35€

Away sector (A15-A17) 20€

Κανάλι ΠώλησηςΑ.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚΔιευκρινίσεις

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία 12.08.2025 17:00 που ορίστηκε από την WOLFSBERGER AC. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email.

Ισχύει περιορισμός των 15 εισιτήριων ανά λογαριασμό».