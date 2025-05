Μπρούνο Φερνάντες: «Ο Αμορίμ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη Γιουνάιτεντ»

Ο Πορτογάλος μέσος υπερασπίστηκε τον προπονητή του, παρά τον χαμένο τελικό από την Τότεναμ, τονίζοντας πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για το «τιμόνι» της Γιουνάιτεντ.

Η ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου (1-0), σήκωσε και πάλι τεράστια συζήτηση αναφορικά με το μέλλον του Ρούμπεν Αμορίμ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» εκτός του ότι έχασαν έναν ευρωπαϊκό τίτλο, μένουν παράλληλα εκτός διοργανώσεων της UEFA ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια (2014-2015), αφού βρίσκονται στην... 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League.

Ο ίδιος ο Αμορίμ εξήγησε μετά το ματς πως θα φύγει από την ομάδα αν κριθεί από διοίκηση και κόσμο πως δεν μπορεί να «φτιάξει» τη Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πάντως πως δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί. Και ο Μπρούνο Φερνάντες τάχθηκε υπέρ του. Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» κα πρώτος σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση, μιλώντας στην κάμερα μετά τη λήξη της αναμέτρησης στήριξε τον προπονητή του, λέγοντας πως είναι ο κατάλληλος για το «τιμόνι» του συλλόγου.

«Πιστεύω ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για εμάς. Δεν νομίζω ότι αυτό που συνέβη αυτή τη σεζόν δείχνει ακριβώς αυτό που είναι ως προπονητής. Νομίζω ότι είναι ο σωστός προπονητής για το μέλλον αυτού του συλλόγου», ήταν τα όσα είπε ο 30χρονος μέσος.

🚨 Bruno Fernandes: “I do think Rúben Amorim is the right man for us”.



“I don’t think what happened this season shows exactly what he is as a manager. I do think he’s the right manager for the future of this club”. pic.twitter.com/Yq0JVZU2nI