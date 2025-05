Ο Άγγελος Ποστέκογλου έγραψε ιστορία, καθώς οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League και έγινε ο πρώτος Έλληνας με ευρωπαϊκό τίτλο στο... παλμαρέ του.

Σπουδαίος Άγγελος Ποστέκογλου, ιστορικός Άγγελος Ποστέκογλου! Ο ίδιος δήλωσε περήφανος Έλληνας προ ημερών και έκανε κάτι που κανένας άλλος Έλληνας δεν έχει καταφέρει ποτέ.

Οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League με νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που προσθέτει ευρωπαϊκό τίτλο στο παλμαρέ του σε επίπεδο ανδρών, αφού ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος πήρε το Youth League με τον Ολυμπιακό το 2024.

Γεννημένος το Αύγουστο του 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αυστραλία όταν ήταν περίπου πέντε ετών και ναι μεν μεγάλωσε στη Μελβούρνη, έπαιξε ποδόσφαιρο σε εκεί ομάδες αλλά και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των «καγκουρό» καθώς έλαβε εύλογα την υπηκοότητα, διατηρεί πάντα και τις ελληνικές του «ρίζες».

Μάλιστα στα πρώτα του βήματα στους πάγκους εργάστηκε και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα την Παναχαϊκή, ενώ στη συνέχεια έκανε το «άλμα» και βρέθηκε σε clubs της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά στην Σέλτικ και πλέον στους Λονδρέζους.

Πριν από μερικά χρόνια μάλιστα απάντησε για το πώς και έφυγε από την Αθήνα, ύστερα από σχετική ερώτηση που του έγινε από αγγλικά media. «Ήμουν πέντε χρονών όταν μπήκαμε σε ένα καράβι για ένα μήνα και κατευθυνθήκαμε προς την Αυστραλία. Δεν έχω καλές αναμνήσεις από αυτό. Τότε υπήρχε μια αναστάτωση στην Ελλάδα και, δυστυχώς, το καταλάβαμε. Κάπως έτσι ο πατέρας μου πήρε την απόφαση ότι έπρεπε να μετακομίσουμε στο εξωτερικό».

"My mum and dad left their home country and family for their kids. I hold that close to my heart." ❤️



Ange Postecoglou discusses his journey to management, along with his Greek and Australian roots.



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Gc1QJqpvlV