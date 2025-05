Ποστέκογλου: «Δεν είμαι μόνο Αυστραλός αλλά και Ελληνας και είμαι περήφανος για αυτό» (vid)

Ο Αγγελος Ποστέκογλου «διόρθωσε» έναν δημοσιογράφο που του μετέφερε πως θα γίνει ο πρώτος Αυστραλός προπονητής που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό τελικό σε επίπεδο ανδρών.

Στον final του Europa League βρίσκεται η Τότεναμ, καθώς στις 21 Μαϊου θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπιλμπάο με… φόντο την κατάκτηση του τροπαίου. Εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει και την παρουσία των λονδρέζων στη League Stage του Champions League της επόμενης σεζόν.

Στον πάγκο τους βρίσκεται ο Αγγελος Ποστέκογλου που έχει γεννηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε ηλικία μόλις 5 ετών πήγε οικογενειακώς στην Αυστραλία, όπου και οι δικοί του αναζήτησαν τότε μία καλύτερη τύχη.

Εκεί μεγάλωσε, έπαιξε ποδόσφαιρο και μεταξύ άλλων είχε παλαιότερα τις «τύχες» των «καγκουρό», όμως ποτέ του δεν ξέχασε πως είναι και Ελληνας.

Ο 60χρονος κόουτς έδωσε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες πριν το σημερινό (11/5) ματς με την Κρίσταλ Πάλας (0-2), όπου και «διόρθωσε» έναν δημοσιογράφο που του μετέφερε πως θα γίνει ο πρώτος Αυστραλός τεχνικός που θα συμμετάσχει σε κάποιον ευρωπαϊκό τελικό σε επίπεδο ανδρών. Αμέσως του απάντησε. «Θα είμαι και ο πρώτος γεννημένος στην Ελλάδα, φίλε. Είμαι επίσης Ελληνας και είμαι περήφανος και για τις δύο εθνικότητές μου».

🌟 HISTORY MADE! 🇦🇺🇬🇷 Ange Postecoglou becomes the first Australian manager to lead a team in a European Cup final! 🙌Reflecting on his incredible journey, Ange said: “As a Greek-born Australian, I’m proud of both heritages. Five years ago, coaching in Japan, I couldn’t have… pic.twitter.com/MwmsyUqifl