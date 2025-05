Ο Ρούμπεν Αμορίμ έκανε την... αυτοκριτική του ενόψει της ρεβάνς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπιλμπάο και τόνισε πως η ομάδα του είναι η χειρότερη στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Europa League, καθώς νίκησε με 3-0 την Αθλέτικ στο Μπιλμπάο, όμως ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να κρατήσει... χαμηλά την μπάλα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, σε μια... κρίση αυτοκριτικής, τόνισε πως η ομάδα του είναι η χειρότερη της Premier League από όταν μετακόμισε το Νησί, ενώ επισήμανε πως δεν έχει τελειώσει η πρόκριση στον τελικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

«Αν κοιτάξετε την ομάδα μας, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα τι θα συμβεί. Νιώθω ότι πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε στον επόμενο γύρο.

Θα πρέπει να υποφέρουμε λίγο για να πάμε στον τελικό και είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα είμαστε ομάδα και μετά χάνουμε λίγο το μυαλό μας.

Αν κοιτάξετε τη σεζόν μας, όλα είναι πιθανά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τα πάντα: την ορμή του αγώνα, μια αποβολή, το είδατε πριν από μια εβδομάδα. Παλεύουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σκεφτόμαστε να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Για μένα, εκείνη τη στιγμή και αν κοιτάξετε την Premier League είμαστε η χειρότερη ομάδα από τότε που ήρθα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η ιδέα μου. Στο τέλος της σεζόν, μπορούμε να είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League με ευρωπαϊκό τίτλο. Ξέρουμε ότι αυτή η σεζόν ήταν απογοητευτική. Ακόμα νιώθω ότι αυτή η χρονιά ήταν η χειρότερη των τελευταίων 50 ετών.

Για εμάς η Αθλέτικ είναι κορυφαία ομάδα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να παίζεις χωρίς βασικούς παίκτες, αλλά για εμάς δεν έχει σημασία. Πρέπει να πάμε στο παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε», είπε ο Αμορίμ.

