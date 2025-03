Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του φίλαθλος της Ρέιντζερς που είχε φθάσει στην Κωνσταντινούπολη για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ρέιντζερς για το Europa League (6/3, 19:45), σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό το οποίο συγκλόνισε τις δύο αντίπαλες ομάδες. Οι Σκωτσέζοι ανακοίνωσαν ότι ένας από τους φιλάθλους τους, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει την προσπάθεια τους στο πρώτο ματς για τους «16», έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (5/3).

Η ταυτότητα του αδικοχαμένου φίλου της Ρέιντζερς αποκαλύφθηκε στη συνέχεια. Επρόκειτο για τον Κρίστοφερ Πότερ, κάτοικο Γλασκώβης, ο οποίος είχε ακολουθήσει την αποστολή μαζί με γκρουπ της ομάδας. Ο ίδιος παρασύρθηκε από όχημα και στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο στη συνοικία Μπεσίκτας.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν από τις Αρχές, όμως το περιστατικό προκάλεσε σοκ στις τάξεις των δύο ομάδων που εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για το τραγικό γεγονός.

We are devastated to have learned of the passing of one of our supporters in a road traffic accident overnight in Istanbul.



The immediate thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time.



