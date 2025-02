ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός καλούνται να ανατρέψουν τα δεδομένα στις ρεβάνς με Στεάουα Βουκουρεστίου και Βίκινγκουρ αντίστοιχα, έπειτα από τις ήττες τους στα πρώτα ματς οι οποίες μείωσαν τις πιθανότητες πρόκρισης

Το πρώτο ευρωπαϊκό βράδυ των νοκ-άουτ στη σεζόν με συμμετοχή των ελληνικών ομάδων έληξε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ στο Ελσίνκι απέναντι στην «πρωτάρα» Βίκινγκουρ από την Ισλανδία, μένοντας ζωντανός ενόψει της ρεβάνς χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Φώτη Ιωαννίδη στις καθυστερήσεις.

Λίγο αργότερα, το ιδανικό πρώτο μέρος του ΠΑΟΚ μετατράπηκε σε... εφιάλτη, καθώς η Στεάουα εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Τάισον στο 45+4' και γύρισε το ματς (1-2), κάνοντας το 2X2 φέτος στην Τούμπα και παίρνοντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο Βουκουρέστι.

Το 0/2 είχε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη βαθμολογία της Ελλάδας στο UEFA ranking, όσο και στις πιθανότητες των ίδιων των δύο ομάδων για την πρόκριση στους «16» του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, η εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ μείωσε τις πιθανότητες του για πρόκριση από 61% που ήταν πριν το πρώτο παιχνίδι, μόλις στο 26%, δείγμα του... βουνού που καλείται να ανέβει στη Ρουμανία για να περάσει στην επόμενη φάση.

To qualify for UEL Round of 16 (as of 13 Feb):



92% 🇳🇱 AZ (📈+54%)

74% 🇷🇴 FCSB (📈+35%)

70% 🇳🇱 Twente (📈+16%)

65% 🇮🇹 Roma (📈+4%)

-

35% 🇵🇹 Porto (📉-4%)

30% 🇳🇴 Bodo/Glimt (📉-16%)

26% 🇬🇷 PAOK (📉-35%)

8% 🇹🇷 Galatasaray (📉-54%)