Europa League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Το πρώτο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League ήταν αυτό της τετάρτης.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έμεινε στο 0-0 κι έτσι πέταξε δύο σημαντικούς βαθμούς. Την Πέμπτη το βράδυ στη Βέρνη με τη Γιουνγκ Μπόις μπαίνει στη μάχη και ο Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της Πέμπτης και η βαθμολογία με τα ματς που έχουν διεξαχθεί.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Τα highlights του αγώνα
Η 1η αγωνιστική
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0
- ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1
- Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2
- Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
- Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0
- Νις - Ρόμα 1-2
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1
- Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1
Τα ματς της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 19:45
- Λιλ - Μπραν 19:45
- Άστον Βίλα - Μπολόνια 22:00
- Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 22:00
- Ουτρέχτη - Λυών 22:00
- Ρέιντζερς - Γκενκ 22:00
- Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 22:00
- Στουτγκάρδη - Θέλτα 22:00
- Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 22:00
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ ΔΙΑΦ.ΓΚ. ΒΑΘ.
1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 +2 3
2. Μίντιλαντ 2-0 +2 3
3. Λουντογκόρετς 2-1 +1 3
4. Ρόμα 2-1 +1 3
5. Φράιμπουργκ 2-1 +1 3
6. Μπράγκα 1-0 +1 3
7. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 0 1
8. Μπέτις 2-2 0 1
9. Σέλτικ 1-1 0 1
10. Ερυθρός Αστέρας 1-1 0 0
11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 0 1
12. ΠΑΟΚ 0-0 0 1
13. Άστον Βίλα 0-0 0 0
14. Βικτόρια Πλζεν 0-0 0 0
15. Γκόου Αχεντ 0-0 0 0
16. Φερεντσβάρος 0-0 0 0
17. Μπραν 0-0 0 0
18. Ρέιντζερς 0-0 0 0
19. Λιλ 0-0 0 0
20. Στεάουα 0-0 0 0
21. Λυών 0-0 0 0
22. Πόρτο 0-0 0 0
23. Μπολόνια 0-0 0 0
24. Ουτρέχτη 0-0 0 0
25. Θέλτα 0-0 0 0
26. Γκενκ 0-0 0 0
27. Σάλτσμπουργκ 0-0 0 0
28. Γιουνγκ Μπόις 0-0 0 0
29. Παναθηναϊκός 0-0 0 0
30. Άστον Βίλα 0-0 0 0
31. Στουτγκάρδη 0-0 0 0
32. Μάλμε 1-2 -1 0
33. Νις 1-2 -1 0
34. Φέγενορντ 0-1 -1 0
35. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0
36. Στουρμ Γκρατς 0-2 -2 0
Η δεύτερη αγωνιστική 2 Οκτωβρίου
- Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 19:45
- Λουντογκόρετς - Μπέτις 19:45
- Μπολόνια - Φράιμπουργκ 19:45
- Μπραν - Ουτρέχτη 19:45
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45
- Ρόμα - Λιλ 19:45
- Σέλτικ - Μπράγκα 19:45
- Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 19:45
- Φενέρμπαχτσε - Νις 19:45
- Βασιλεία - Στουτγκάρδη 22:00
- Γκενκ - Φερεντσβάρος 22:00
- Θέλτα - ΠΑΟΚ 22:00
- Λυών - Σάλτσμπουργκ 22:00
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 22:00
- Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 22:00
- Στουρμ Γκρατς - Ρέιντζερς 22:00
- Φέγενορντ - Άστον Βίλα 22:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.