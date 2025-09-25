Η βαθμολογία του Europa League, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα της Πέμπτης με το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Το πρώτο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League ήταν αυτό της τετάρτης.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έμεινε στο 0-0 κι έτσι πέταξε δύο σημαντικούς βαθμούς. Την Πέμπτη το βράδυ στη Βέρνη με τη Γιουνγκ Μπόις μπαίνει στη μάχη και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της Πέμπτης και η βαθμολογία με τα ματς που έχουν διεξαχθεί.

Η 1η αγωνιστική

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

Νις - Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1

Τα ματς της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 19:45

Λιλ - Μπραν 19:45

Άστον Βίλα - Μπολόνια 22:00

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 22:00

Ουτρέχτη - Λυών 22:00

Ρέιντζερς - Γκενκ 22:00

Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 22:00

Στουτγκάρδη - Θέλτα 22:00

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 22:00

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ ΔΙΑΦ.ΓΚ. ΒΑΘ.

1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 +2 3

2. Μίντιλαντ 2-0 +2 3

3. Λουντογκόρετς 2-1 +1 3

4. Ρόμα 2-1 +1 3

5. Φράιμπουργκ 2-1 +1 3

6. Μπράγκα 1-0 +1 3

7. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 0 1

8. Μπέτις 2-2 0 1

9. Σέλτικ 1-1 0 1

10. Ερυθρός Αστέρας 1-1 0 0

11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 0 1

12. ΠΑΟΚ 0-0 0 1

13. Άστον Βίλα 0-0 0 0

14. Βικτόρια Πλζεν 0-0 0 0

15. Γκόου Αχεντ 0-0 0 0

16. Φερεντσβάρος 0-0 0 0

17. Μπραν 0-0 0 0

18. Ρέιντζερς 0-0 0 0

19. Λιλ 0-0 0 0

20. Στεάουα 0-0 0 0

21. Λυών 0-0 0 0

22. Πόρτο 0-0 0 0

23. Μπολόνια 0-0 0 0

24. Ουτρέχτη 0-0 0 0

25. Θέλτα 0-0 0 0

26. Γκενκ 0-0 0 0

27. Σάλτσμπουργκ 0-0 0 0

28. Γιουνγκ Μπόις 0-0 0 0

29. Παναθηναϊκός 0-0 0 0

31. Στουτγκάρδη 0-0 0 0

32. Μάλμε 1-2 -1 0

33. Νις 1-2 -1 0

34. Φέγενορντ 0-1 -1 0

35. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0

36. Στουρμ Γκρατς 0-2 -2 0

