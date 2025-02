Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίκινγκουρ στον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League (13/2, 19:45) και στα «χαρτιά» αποτελεί το μεγαλύτερο φαβορί της εν λόγω φάσης για να βρεθεί στους «16»!

Η ώρα των νοκ-άουτ του Conference League έφτασε και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Ελσίνκι απέναντι στη Βίκινγκουρ (13/2, 19:45), με στόχο να θέσει βάσεις πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.

Το Τριφύλλι αφού τερμάτισε στην 13η θέση της League Phase έμελλε να βρει στον δρόμο του τους «πρωτάρηδες» Ισλανδούς, οι οποίοι αποτελούν και την πρώτη ομάδα της πατρίδας τους που φτάνει σε νοκ-άουτ διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ζητούμενο, επομένως, για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να είναι άλλο από το εισιτήριο της επόμενης φάσης, όπου γνωρίζει ήδη πως θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ραπίντ Βιέννης ή Φιορεντίνα. Και τουλάχιστον στα... χαρτιά, οι Πράσινοι λογίζονται ως το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για να το πετύχουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, ο Παναθηναϊκός έχει 85% πιθανότητες πρόκρισης, γεγονός που προκύπτει τόσο από την απειρία των Ισλανδών όσο και από το γεγονός πως θα παίξουν το εντός έδρας παιχνίδι τους επί φινλανδικού εδάφους καθώς το γήπεδο που αγωνίζονταν στη League Phase δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA για τα νοκ-άουτ.

Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις ομάδες των play-offs, με δεύτερη τη Μόλντε (77%) η οποία κοντράρεται με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 60% υπολογίζονται οι πιθανότητες πρόκρισης για τον ΑΠΟΕΛ κόντρα στη σλοβένικη, Τσέλιε, ενώ στην κυπριακή «μονομαχία» το πάνω χέρι βάσει του ίδιου αλγορίθμου το έχει η Πάφος, με 53% έναντι 47% της Ομόνοιας.



To qualify for UECL Round of 16 (as of 12 Feb):



85% 🇬🇷 Panathinaikos

77% 🇳🇴 Molde

76% 🇸🇮 Olimpija

75% 🇵🇱 Jagiellonia

63% 🇪🇸 Betis

60% 🇨🇾 APOEL

53% 🇨🇾 Pafos

52% 🇩🇰 FCK

-

48% 🇩🇪 Heidenheim

47% 🇨🇾 Omonia

40% 🇸🇮 Celje

37% 🇧🇪 Gent

25% 🇷🇸 TSC

24% 🇧🇦 Borac

23% 🇮🇪 Shamrock Rovers

