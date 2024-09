Οι δρόμοι του Λονδίνου... γέμισαν και η τρομερή κίνηση επηρέασε την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Τότεναμ και την Καραμπάγκ στην πρεμιέρα του Europa League.

Μικρό πρόβλημα λίγο πριν το Τότεναμ - Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Europa League. Στους δρόμους του Λονδίνου υπήρξε φοβερό μποτιλιάρισμα και η κίνηση δεν επέτρεψε στο πούλμαν των Αζέρων να φτάσει στο γήπεδο των Σπερς την προβλεπόμενη ώρα.

Kick off for tonight's fixture will now be at 8.35pm BST.