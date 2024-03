8000 km, τρεις μαχαιριές στη Ρώμη και δέκα ράμματα: Τίποτα δεν μπορεί να χωρίσει τον Τζακ από την Μπράιτον

Από αιμόφυρτος σε ένα στενάκι, στο νοσοκομείο και από εκεί κατευθείαν στο «Ολίμπικο» για την αγαπημένη του Μπράιτον. Ο Τζακ, ένας από τους φίλους των Άγγλων που μαχαιρώθηκαν στη Ρώμη, αφηγείται στο Gazzetta τη δική του περιπέτεια-ωδή στην αγνή του λατρεία για το ποδόσφαιρο και τους Γλάρους της καρδιάς του.

Σε μια κανονική βραδιά με τους φίλους του, πιθανότατα ο Τζακ θα κρατούσε ένα ποτήρι γεμάτο παγωμένη μπύρα στην αγαπημένη παμπ της γειτονιάς του. Μόνο που αυτή δεν ήταν μια κανονική βραδιά: Η Μπράιτον, η ομάδα που αγαπούσε από όταν θυμόταν τον εαυτό του, έπαιζε στους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στη Ρώμη και το «Ολίμπικο» και οι οπαδοί της ακόμα τσιμπούσαν τον εαυτό τους για να πιστέψουν πως όντως έφτασαν μέχρι εκεί. Έτσι, η καθιερωμένη μπύρα έδωσε τη θέση της σε ντελικάτα Spritz κάπου χωμένα στα γραφικά στενάκια της Αιώνιας Πόλης, όσο ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Ρόμα.

Το πρωί θα μπορούσε να ροκανίσει την αναμονή βολτάροντας γύρω από το Κολοσσαίο ή τη Φοντάνα ντι Τρέβι, όμως η συμμορία μασκοφόρων που επιτέθηκε σε εκείνον και τον Άντι την παραμονή του αγώνα είχε άλλη άποψη. Πέρασε τη νύχτα του μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο και την επομένη ψάχνοντας απεγνωσμένα μια πατερίτσα για να φτάσει στο «Ολίμπικο» και να μη χάσει το σπουδαιότερο ματς στην ιστορία των Γλάρων της καρδιάς του. Και φυσικά δεν το έχασε.

Άλλωστε, όπως εξήγησε στο Gazzetta ο Τζακ Άλμπιον Στέφενσον, τίποτα δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από το ποδόσφαιρο και την Μπράιτον. Ούτε τα 8000 χιλιόμετρα που υπολογίζει πως έχει διανύσει μόνο φέτος για χάρη της, δίχως να έχει χάσει ούτε… μισό ματς της, και - όπως τρανά αποδείχθηκε – ούτε ακόμα και οι τρεις μαχαιριές και τα δέκα ράμματα που θα μείνουν σημαδεμένα για πάντα στο πόδι του. Ως σκληρή ανάμνηση ή ως απόδειξη της πιο τρελής αγάπης, της πιο ρομαντικής αφοσίωσης.

Πλέον ήρεμος, ασφαλής και στο σπίτι του, ο Τζακ έχει ξεπεράσει στο μέτρο του δυνατού το σοκ της πισώπλατης επίθεσης, που άφησε εκείνον και τους φίλους του τραυματισμένους στη μέση του δρόμου μέσα στο βράδυ. Θυμάται τις μάσκες τους και τον πανικό, ωστόσο δεν κατάλαβε ποτέ αν τα κίνητρα των δραστών ήταν οπαδικά ή όχι.

«Πήγαμε για μερικά ποτά με κάποιους φίλους μου στο κέντρο της Ρώμης την παραμονή του αγώνα. Περνούσαμε καλά, ως οπαδοί της Μπράιτον είχαμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά μας κι αυτό για μας είναι πάντα μια κάτι παραπάνω από χαρούμενη περίσταση. Όπως περπατούσαμε στον γυρισμό μια συμμορία 6-7 ατόμων, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα και με μάσκες, μάς επιτέθηκε από πίσω. Εμένα με μαχαίρωσαν τρεις φορές στο πόδι. Ένας ακόμη φίλος μου δέχθηκε δύο μαχαιριές στο πόδι και τους άλλους δύο τούς έσπασαν στο ξύλο. Έπειτα καταφύγαμε σε ένα εστιατόριο όπου μας βοήθησαν και από εκεί μας έστειλαν στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε να μου κάνουν δέκα ράμματα στο πόδι και πέρασα το βράδυ εκεί», λέει.

Ίσως αν οποιοσδήποτε άλλος βρισκόταν σε αυτή τη θέση να έψαχνε τρόπο να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο σπίτι και το περιβάλλον του, ίσως να ξεχνούσε πλήρως το παιχνίδι ή να αδιαφορούσε για την ομάδα του. Ποιος θα τον κατηγορούσε μετά από ένα τέτοιο συμβάν; «Οποιοσδήποτε άλλος» όμως, όχι ο Τζακ.

«Στο δικό μου κεφάλι δεν υπήρξε η παραμικρή αμφιβολία. Δεν θα μπορούσα να μην πάω στο παιχνίδι. Φέτος έχω δει το 100% των αγώνων της Μπράιτον από κοντά. Κάθε ματς, εντός και εκτός έδρας, οπότε το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμουν ήταν να βγω από το νοσοκομείο και να πάω κατευθείαν στο γήπεδο για το παιχνίδι. Λατρεύω να βλέπω ποδόσφαιρο, ειδικά από το γήπεδο, και τίποτα δεν με απογοητεύει, τίποτα θα μπορούσε να με σταματήσει. Οπότε υποθέτω πως το να με μαχαιρώσουν είναι απλά ένα ακόμα “τικ” στη λίστα των πραγμάτων που δεν θα με σταματούσαν από το να πάω στο γήπεδο».

Stabbed Brighton fan with ten stitches has just made it to Stadio Olympico to see #BHAFC tonight pic.twitter.com/LF5iO9MY8B

Και κάπως έτσι βρέθηκε κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του να ψάχνει επίμονα μια πατερίτσα. Το νοσοκομείο δεν του έδωσε, μα εκείνος τη βρήκε με τη βοήθεια του ξενοδοχείου που έμενε και όταν την πήρε φυσικά υπήρχε μόνο ένα πράγμα που μπορούσε να κάνει: Να τρέξει – εντάξει, όχι κυριολεκτικά – στο «Ολίμπικο». Τα νέα είχαν ταξιδέψει γρήγορα στους φίλους της Μπράιτον που βρίσκονταν στη Ρώμη. Ο Τζακ εν τέλει όχι μόνο έφτασε στο γήπεδο, αλλά το έκανε και με… είσοδο. Το πρώτο σύνθημα που ακούστηκε στο γήπεδο εκείνη τη μέρα δεν ήταν ούτε για τη Ρόμα, ούτε για την Μπράιτον, αλλά για εκείνον. Οι οπαδοί των Γλάρων τον υποδέχθηκαν σαν ήρωα, τραγουδώντας δυνατά το όνομά του και αποθεώνοντάς τον για την αφοσίωσή του στην ομάδα τους.

«Ίσως ένιωθα λίγο αμήχανα στην αρχή, εκείνη τη στιγμή. Αλλά γενικά ήταν πάρα πολύ όμορφο το ότι με υποδέχθηκαν έτσι, ότι τόσοι άνθρωποι έδειξαν ότι νοιάζονται για μένα και με αγαπάνε. Για μένα ήταν ακόμα μια απόδειξη ότι η Μπράιτον έχει τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Ειδικά όσοι ακολουθούμε την ομάδα και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Βλέπω όλα αυτά τα ίδια άτομα κάθε εβδομάδα, οπότε γινόμαστε κάτι σαν οικογένεια. Είναι υπέροχοι άνθρωποι όλοι τους και η εμπειρία του να σε υποδέχονται έτσι ήταν φανταστική για μένα», θυμάται ο Τζακ για την ηρωική του υποδοχή.

👏 The reception that #BHAFC fan @Jackalbion96 received upon his entrance to the Stadio Olimpico after he was stabbed by a Roma fan last night. pic.twitter.com/QkiGAJpBnB