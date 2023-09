Λίγες ώρες πριν η ΑΕΚ αντιμετωπίσει Μπράιτον στην πρεμιέρα του Europa League, το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους Άγγλους. Το success story, η επιθετική φιλοσοφία και τα... τρωτά σημεία.

«Από τη λήθη στην Ευρώπη», έγραψε η Μπράιτον στα social media, την παραμονή της παρθενικής της πρεμιέρας στο Europa League. Και από εκεί στον… δρόμο της ΑΕΚ, θα προσθέσουμε εμείς. Η κληρωτίδα γύρισε την πλάτη στην Ένωση και την τοποθέτησε σε ένα γκρουπ τρομερά υψηλού επιπέδου. Ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μαρσέιγ ωστόσο, αυτή που ξεχωρίζει είναι η Μπράιτον, η ομάδα που - κατά τον Αλμέιδα - παίζει το ομορφότερο ποδόσφαιρο στον κόσμο και τρελαίνει την Premier League. Χωρίς υπέρογκες επενδύσεις, με πλάνο και έξυπνες αποφάσεις, οι Γλάροι έφτασαν από την League 1 στην Ευρώπη σε 12 χρόνια. Λίγο πριν διασταυρώσουν τα ξίφη τους με την ΑΕΚ (21/09-22:00) το Gazzetta αναλύει το success story, τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και όσα ο Δικέφαλος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί για να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τον αγγλικό νότο

Για να φτάσει στο «λαμπερό» παρόν της η Μπράιτον όμως, ξεκίνησε από το σκοτάδι. Ακόμα κι αν οι πάντες στην ομάδα είναι απόλυτα ενθουσιασμένοι για την πρεμιέρα του Europa League, την παρθενική ευρωπαϊκή τους βραδιά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως δεν θα είναι αυτή η σημαντικότερη ημέρα στην ιστορία του συλλόγου. Τον συγκεκριμένο τίτλο έχει καπαρώσει για τα καλά η 3ηΜαΐου του 1997, όταν οι Γλάροι βρέθηκαν μια ανάσα από τον… αφανισμό. Την τελευταία αγωνιστική της τότε Division 3 χρειάζονταν εκτός έδρας νίκη ή ισοπαλία κόντρα στη Χέρεφορντ για να παραμείνουν στη Football League, να μην υποβιβαστούν από τις επαγγελματικές κατηγορίες και διαλυθούν οικονομικά. Το 1-1 τους ήταν αρκετό και μέχρι σήμερα αποτελεί την πιο δυνατή ανάμνηση όλων των οπαδών τους.

Το 1997 ήταν ούτως ή άλλως εφιαλτικό για αυτούς, αφού μεσούσης της σεζόν, με τον σύλλογο βυθισμένο στα οικονομικά προβλήματα, η τότε διοίκηση αποφάσισε να πουλήσει το στάδιο της ομάδας, αφήνοντας αυτή και τους εξαγριωμένους οπαδούς της άστεγους σχεδόν με συνοπτικές διαδικασίες, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τους! Το φημισμένο «Goldstone Ground» γκρεμίστηκε και αντικαταστάθηκε με ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, αναγκάζοντας την Μπράιτον να ξεχάσει το γήπεδό της, να χάσει για πάντα την παραδοσιακή της έδρα. Μια ιστορία, ένα κοινό βίωμα, που κατά κάποιο τρόπο συνδέει τους Γλάρους με την ΑΕΚ.

Η Μπράιτον στη συνέχεια περιπλανήθηκε για χρόνια και για να ξαναβρεί τον δρόμο της χρειάστηκε τον δικό της Μεσσία, τον Τόνι Μπλουμ. Φίλος της ομάδας από μικρό παιδί, ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και επαγγελματίας παίκτης πόκερ, από το 2009 και μετά ο Μπλουμ, ως πρόεδρος, επένδυσε τεράστιο μέρος της περιουσίας του για να δώσει νέα φτερά στους Γλάρους. Το 2011 η Μπράιτον μπήκε στο νέο της γήπεδο το «Άμεξ», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ, και η απογείωση ξεκίνησε αφού την ίδια χρονιά η ομάδα με προπονητή τον Γκουστάβο Πογέτ επέστρεψε στην Championship. Τα θεμέλια είχαν ήδη χτιστεί. Ο Μπλουμ ήξερε τι ήθελε να κάνει και πώς να το κάνει. Βασιζόμενος στην επιστήμη και τα data, στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων βάσει δεδομένων μεταμόρφωσε σταδιακά την Μπράιτον και ανέβασε τον σύλλογο της καρδιάς του σε ύψη που φάνταζαν άπιαστα.

