Δύο οπαδοί της Μπράιτον δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρια στη Ρώμη πριν το παιχνίδι της ομάδας του με τη Ρόμα για το Europa League.

Δύο οπαδοί της Μπράιτον μαχαιρώθηκαν στη Ρώμη πριν από τον αγώνα της ομάδας τους κόντρα στη Ρόμα για το Europa League. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δύο οπαδοί, ηλικίας 28 και 27 ετών, δέχθηκαν επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (07/03) στη συνοικία Monti της ιταλικής πρωτεύουσας από μια συμμορία «έξι με επτά ατόμων που φορούσαν μάσκες».

Η «La Repubblica» αναφέρει ότι τα θύματα υπέστησαν μαχαιριές στα πόδια και τους έκλεψαν πορτοφόλια και έγγραφα. Σύμφωνα με την Corriere Della Sera, οι δύο οπαδοί μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο San Giovanni και στην πολυκλινική Umberto I.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

BREAKING: Two Brighton fans stabbed by masked gang in Italy ahead of Roma gamehttps://t.co/bD9yfjDimJ