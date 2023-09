Ο Κώστας Τσιμίκας είναι στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λασκ Λίντσερ για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας θα παραταχτεί η Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με τη Λασκ Λίντσερ στην Αυστρία για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Ο Greek Scouser θα κάνει τη δεύτερη εμφάνιση του με τους Reds στην τρέχουσα σεζόν και την πρώτη του στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ θα κατεβάσει την ομάδα του με το κλασικό του 4-3-3 αλλά με εκτεταμένο rotation. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κέλεχερ θα είναι στην εστία, ο χαφ Μπαΐτσετιτς θα παίξει δεξιά, ο Χράφενμπερχ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός και στη γραμμή κρούσης θα είναι οι Ντόουκ, Ντίας και Νούνιες.

Λίβερπουλ: Κέλεχερ, Μπαΐτσετιτς, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Έλιοτ, Χράφενμπερχ, Έντο, Ντόουκ, Νούνιες, Ντίας

Our line-up to face LASK tonight in the #UEL 📋