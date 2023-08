Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ πήρε τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού με την Τσουκαρίτσκι.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Τσουκαρίτσκι στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τα play-offs του Europa League.

Ο Πασχαλάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια με τους Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσο και Βρουσάι στην αμυντική τετράδα. Ο Ιμπόρα με τον Μαντί Καμαρά και τον Μπιέλ μπροστά τους στη μεσαία γραμμή ενώ ο Φορτούνης με τον Μασούρα στα πλάγια. Τέλος ο Ελ Καμπί είναι στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against FK Čukarički is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYCUK #Stoiximan pic.twitter.com/CtOUeoTEUr