Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε χθες από την Σεβίλλη φτάνοντας τους έξι απολεισμούς από ισπανικές ομάδες τις τελευταίες έξι σεζόν και τους τρεις κόντρα στην Σεβίλλη στην εξαετία αυτή.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε τον αποκλεισμό από την Σεβίλλη στα προημιτελικά του Europa League μετά την ήττα με 3-0 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθκουάν». Μπορεί στο ισπανικό πρωτάθλημα η πορεία της να είναι απογοητευτική, ωστόσο στην Ευρώπη και δει στο Europa League, στο οποίο είναι πολυνίκης του θεσμού, είναι λες και κατεβαίνει άλλη ομάδα, με τα αποτελέσματα να είναι εμφανή.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κάπως έτσι έμειναν λοιπόν εκτός συνέχειας κι αυτή ήταν η έκτη φορά που συμβαίνει αυτό τα τελευταία έξι χρόνια απέναντι σε ισπανική ομάδα και η τρίτη από την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Τις σεζόν 2017-2018, 2018-2019 και 2021-2022 αποκλείστηκαν από το Champions League από την Σεβίλλη στους «16» (1-2,0-0), την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά (0-1, 0-3) και την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «16» (0-1, 1-1). Τις σεζόν 2019-2020, 2020-2021 και 2022-2023 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Σεβίλλη στα ημιτελικά (1-2, ένας αγώνας λόγω covid), Βιγιαρεάλ στον τελικό (1-1 10-11 πεν.) και Σεβίλλη ξανά στα προημιτελικά (2-2, 0-3).

Αν μη τι άλλο φαίνεται οι Ισπανοί να έχουν πάρει τον «αέρα» της ομάδας του Μάντσεστερ και να αποτελούν τον... κακό της δαίμονα την τελευταία εξαετία.

