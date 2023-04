Θετικές εξελίξεις για τον Βόιτσεχ Σέζνι, ο οποίος πέρασε από καρδιογράφημα μετά την αναγκαστική αλλαγή του στο ματς της Γιουβέντους με τη Σπόρτινγκ, με τις εξετάσεις του να βγαίνουν «καθαρές».

Καμία ανησυχία για τον Βόιτσεχ Σέζνι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας στο 40ο λεπτό του προημιτελικού του Europa League ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Τορίνο αισθάνθηκε πόνο στο στήθος, ζαλίστηκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 43' και αποχώρησε δακρυσμένος.

Ο διεθνής κίπερ πέρασε άμεσα από καρδιογράφημα στις εγκαταστάσεις του Allianz Stadium, το οποίο έδειξε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Σέζνι θα περάσει το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (14/4) από νέες εξετάσεις για προληπιτκούς λόγους. «Κάναμε τον ιατρικό έλεγχο, όλα καλά. Ανησυχούσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, αλλά τώρα νιώθω καλά. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα» τόνισε ο ίδιος.

After an initial check, Tek is doing well 💪 pic.twitter.com/rKbzJLQ2zC