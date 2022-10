Γνωστή έγινε η αποστολή που επέλεξε ο Μίτσελ για το παιχνίδι με την Καραμπάγκ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League

Παιχνίδι «ζωής και θανάτου» θεωρείται το ματς του Ολυμπιακού με την Καραμπάγκ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League μέσα στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει μαζί του, συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Καλογερόπουλο ο οποίος ανέβηκε από την Β' ομάδα. Απο εκεί και πέρα συμπεριέλαβε τους εξής παίκτες: Ουσεϊνού Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ επέστρεψε μετά την συγνώμη που είπε για την κίνηση προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού όπως και ο Ουσεϊνού Μπα που ξεπέρασε το πρόβλημα και είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Τέλος, ο Τζος Μπόουλερ ήταν εκτός πλάνων το προηγούμενο διάστημα και βρίσκεται για πρώτη φορά στις επιλογές του Μίτσελ.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σχηματισμός 3-5-2, έχοντας τον Τζολάκη στο τέρμα (με τον Πασχαλάκη να συγκεντρώνει πιθανότητες) και τους Σωκράτη, Μπα και Σισέ στην τριάδα της άμυνας.

Ως μπακ-χαφ θα αγωνιστούν ο Βρσάλικο στο ένα άκρο και ο Ρέαμπτσιουκ στο άλλο ενώ στη μεσαία γραμμή αναμένεται να δούμε τους Εμβιλά, Κούντε και Μπιέλ (όπου υπάρχει και εκεί ερωτηματικό). Τέλος, μαζί στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ουί-Τζο Χουάνγκ με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ταξιδέψει το πρωί της Τετάρτης (12/10) για το Αζερμπαϊτζάν και στις 16:30 της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου. Στις 17:00 θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο «Tofiq Bahramov».

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Καραμπάγκ. / The squad players selected ahead of the match against @FKQarabagh. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/A4tczMElVE