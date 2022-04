Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι όλα τα εισιτήρια που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα έχουν εξαντληθεί και πως το «Καμπ Νόου» θα είναι γεμάτο απόψε.

Η Μπαρτσελόνα καλείται να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο «Καμπ Νόου» απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD, LIVE στο Gazzetta), η οποία θα έχει στο πλευρό της 5.000 φιλάθλους αλλά κι ακόμα 25.000 που παραμένουν χωρίς εισιτήρια.

Βέβαια, οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν την πλήρη στήριξη του κόσμου τους, καθώς όπως γνωστοποίησε ο ισπανικός σύλλογος, εξαντλήθηκαν και τα 99.000 εισιτήρια τα οποία είχαν τεθεί σε κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα και έμεινε στο 1-1 με την μαχητική Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη κι απόψε οι δύο ομάδες κοντράρουν ξανά τις δυνάμεις τους στο «Καμπ Νόου» με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League.

🚨| The Camp Nou will be FULL today with 99k fans. All tickets are OVER. #fcblive #BarçaEintracht #UEL pic.twitter.com/ifwTCFln08