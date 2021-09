Μαρσέιγ - Γαλατασαράι: Επεισόδια στις εξέδρες και προσωρινή διακοπή (vid)

Οι Τούρκοι οπαδοί τα έκαναν άνω - κάτω στη Μασσαλία και προκάλεσαν την ολιγόλεπτη διακοπή στο ματς με την Μαρσέιγ για το Europa League λόγω επεισοδίων στις εξέδρες.

Οι Τούρκοι οπαδοί πήγαν με άγριες διαθέσεις στο «Βελοντρόμ», το έδειξαν και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για το Europa League, το έδειξαν και κατά τη διάρκεια του ματς.

Τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι και συνεχίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον ρέφερι να σταματά την αναμέτρηση για λίγα λεπτά, στο 37',

Τα δύο αντίπαλα «στρατόπεδα» των οπαδών εκσφενδόνιζαν αντικείμενα, με τον διαιτητή να διακόπτει το παιχνίδι και τον Φατίχ Τερίμ να πηγαίνει στην εξέδρα για να ζητήσει ηρεμία...

#UEL

O. Marseille 🇨🇵 vs Galatasaray 🇹🇷

UltrAslan tried to jump on the Virage Nord and was repressed by the police.

📽️ https://t.co/fyvzN5m72y

30/09 pic.twitter.com/GSkNkiGird