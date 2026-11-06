Καλάμπρια: «Θέλω την πρώτη οκτάδα»

Οι ατάκες του σκόρερ Καλάμπρια μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε ένα ακόμα καλό ματς και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ μετά το ματς δήλωσε στον ΑΝΤ1:

«Όταν μπορώ σκοράτω. Αυτό κάνω και μου αρέσει, όταν βρίσκω χώρο να προωθούμε. Απόψε είχα και χώρο και ευκαιρίες γι’ αυτό μπόρεσα να σκοράρω. Είμαι πολύ χαρούμενος και για το γκολ που πέτυχα και για τη νίκη της ομάδας μου.

Ήταν δύσκολο παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, μια επιθετική ομάδα. Εμείς αντισταθήκαμε, σκοράραμε, το επίπεδο στο Conference League δεν είναι χαμηλό, είναι ομάδες επιπέδου, δεν μπορεί να νικάς συνέχεια με 5-0».

Όσο για τον στόχο στη συνέχεια, ήταν απόλυτος: «Θέλω να είμαστε μέσα στην πρώτη οκτάδα».



