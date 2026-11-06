Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Χόρτο μαγικό με τον κόσμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός νίκησε ξανά και οι παίκτες του πανηγύρισαν με τον κόσμο.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν το απόλυτο στην Ευρώπη, οδηγούν την κούρσα και μετά το 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας το τελετουργικό ήταν γνωστό.
Κατευθύνθηκαν στο πέταλο και τραγούδησαν το «χόρτο μαγικό».
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.