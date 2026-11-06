Ο Παναθηναϊκός νίκησε ξανά και οι παίκτες του πανηγύρισαν με τον κόσμο.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν το απόλυτο στην Ευρώπη, οδηγούν την κούρσα και μετά το 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας το τελετουργικό ήταν γνωστό.

Κατευθύνθηκαν στο πέταλο και τραγούδησαν το «χόρτο μαγικό».

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