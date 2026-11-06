Ο Παναθηναϊκός μετά και τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ουσιαστικά έκανε ένα τεράστιο βήμα για να κλειδώσει την οκτάδα και να βρεθεί στους «16» του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός μετά και τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Conference League.

Το τριφύλλι είναι βέβαιο ότι θα τερματίσει σε θέση πρόκρισης, έστω στα playoffs της διοργάνωσης, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Οι πράσινοι κυνηγούν την οκτάδα, με την οποία θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι θ' αποφύγουν δύο επιπλέον παιχνίδια τον Φλεβάρη και μέχρι να επιστρέψουν στην Ευρώπη τον Μάρτιο, θα ρίξουν το βάρος στον στόχο του πρωταθλήματος. Επίσης, η οκτάδα φέρνει και περισσότερα έσοδα.

Η πλατφόρμα Football Meets Data δίνει στον Παναθηναϊκό κοντά στο 51,8% πιθανότητες για την οκτάδα. Πόσους βαθμούς χρειάζεται, όμως, το τριφύλλι αν κρίνουμε από την περσινή κατάταξη στη League Phase της διοργάνωσης; Μίνιμουμ 4 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τις θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες από τις έξι που προέκυψαν από την κλήρωση. Μπροστά του τώρα έχει την πέμπτη, αυτή τη στιγμή, στη Δανία, Νόρντζελαντ, μία ομάδα που γνωρίζει άριστα ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αν νικήσει το τριφύλλι στη Δανία πηγαίνει στους 12 βαθμούς. Αυτοί υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τον φέρουν στην οκτάδα. Ενδεχομένως, όμως, να χρειαστεί ακόμα 1-2 βαθμούς. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία ματς θα παίξει εκτός με τη Φράιμπουργκ, που είναι κοντά στις πρωτοπόρους Μπάγερν, Ντόρτμουντ και με τη Μπράιτον του Κωστούλα στο ΟΑΚΑ. Ομάδες που δεν τρομάζουν, αλλά είναι από κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα.

🔴 LIVE Top 8 probabilities in UECL, as of 21:15 CET https://t.co/pmE14rbyR5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2026

Οι 13 βαθμοί

Την περασμένη σεζόν στην πρώτη οκτάδα, η 8η ομάδα πέρασε με 12 βαθμούς και ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας. Στην 9η θέση με 11 βαθμούς τερμάτισε η Λωζάνη και στη 10η με 10 βαθμούς η κάτοχος του τίτλου Κρίσταλ Πάλας! Οπότε, οι 12 βαθμοί λογικά δίνουν πρόκριση στους «16», αλλά για να είναι σίγουρος ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 13. Με αυτούς τους βαθμούς τερμάτισε πέρσι 3η η ΑΕΚ! Στη διαφορά τερμάτων, αφού ακόμα 4 ομάδες της οκτάδας συγκέντρωσαν 13 βαθμούς.

Δεν είναι απίθανο, λοιπόν, να πάρει 4 βαθμούς στα επόμενα τέσσερα ματς το τριφύλλι και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις 9-16, όπου στα playoffs θεωρητικά κάποια ομάδα αυτού του γκρουπ θα έχει πιο αδύναμο αντίπαλο και φυσικά τη ρεβάνς εντός έδρας, οι 10 βαθμοί μοιάζουν αρκετοί. Ενδεχομένως και οι 9 που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, αφού παίζουν ρόλο τα γκολ και είναι ήδη στο +6.

Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τερματίσει στην οκτάδα, αλλά είναι 9ος ή 10ος, τότε στην παρούσα φάση θα είχε αντίπαλο κάποια εκ των ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Γιάμπλονετς, Ρίγα ή Ερυθρό Αστέρα. Κι ανάλογα την πορεία στη διοργάνωσης, θα μπορούσε να βρει ομάδες όπως οι Εγκνάτια, Πάφος, Άαρχους, Μίντιλαντ. Καλό θα είναι, πάντως, να μην μπλέξει με τα playoffs και να επιβαρυνθεί κι άλλο όταν εκτός του πρωταθλήματος θα έχει κι αγώνες στο Κύπελλο.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Η τελική βαθμολογία του Conference League 2025-26

Στρασβούργο (11-5) 16

Ρακόβ (9-2) 14

ΑΕΚ (14-7) 13

Σπάρτα Πράγας (10-3) 13

Ράγιο Βαγιεκάνο (13-7) 13

Σαχτάρ (10-5) 13

Μάιντς (7-3) 13

ΑΕΚ Λάρνακας (7-1) 12

Λωζάνη (6-3) 11

Κρίσταλ Πάλας (11-6) 10

Λεχ Πόζναν (12-8) 10

Σάμσουνσπορ (10-6) 10

Τσέλιε (8-7) 10

Άλκμααρ (7-7) 10

Φιορεντίνα (8-5) 9

Ριέκα (5-2) 9

Γιαγκελόνια (5-4) 9

Ομόνοια (5-4) 8

Νόα (6-7) 8

Ντρίτα (4-8) 8

Κουόπιο (6-5) 7

Σκεντίγια (4-5) 7

Ζρίσνκι (8-10) 7

Σίγκμα Όλομουτς (7-9) 7

Κραϊόβα (6-8) 7

Λίνκολν (7-15) 7

Ντινάμο Κιέβου (9-9) 6

Λέγκια (8-8) 6

Σλόβαν Μπρατισλάβας (5-9) 6

Μπρέινταμπλικ (6-11) 5

Σάμροκ Ρόβερς (7-13) 4

Χάκεν (5-8) 3

Χάμρουν (4-11) 3

Σέλμπουρν (0-7) 2

Αμπερντίν (3-14) 2

Ραπίντ Βιέννης (3-14) 1

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027



Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)