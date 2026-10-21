Ο Αντώνης Νικοπολίδης μίλησε στο Post Game Gazzetta Magazino και για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην περίοδο της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης μίλησε – μεταξύ άλλων - κατά τη διάρκεια του Post Game Gazzetta Magazine για τη σχέση του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη από το 1989 έως το 2000, για την προσωπικότητα του «Καπετάνιου», αλλά και για το τι του είχε πει ο εμβληματικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός λίγους μήνες προτού κλείσει στον Ολυμπιακό.

«Είχαμε βρεθεί σε μια εκδήλωση του Παναθηναϊκού, στο ξενοδοχείο στο Σύνταγμα τον Ιανουάριο του 2004. Και με πήρε κοντά του και μου είπε «Αντώνη δεν τα βρήκατε, ε; Δεν ξέρω το γιατί, δεν είμαι μέσα στα πράγματα. Ελπίζω να μην κάνεις καμιά βλακεία και κάνεις αυτό που ακούγεται...». Τελικά ο Νικοπολίδης συμφώνησε με τους Ερυθρόλευκους τον Μάιο του 2004, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, αλλά μόνο καλά λόγια είχε για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Ηταν ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος απαιτητικός, σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, αλλά δίκαιος. Ενας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ τα νέα παιδιά, τα αγαπούσε και τα υποστήριζε. Ηταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που χαρακτήρισε μια εποχή και βοήθησε γενιές παικτών με το αθλητικό κέντρο της Παιανίας, όπου όχι όνο αθλούνταν, αλλά ζούσαν και πολλά παιδιά, ένα εξ' αυτών ήμουν κι εγώ και δικαιώθηκε γι' αυτό το έργο του. Εκείνος το οραματίστηκε, εκείνος το υλοποίησε, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του τότε, αυτή είναι η κληρονομιά του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι γινόταν στην Παιανία όταν μαθαίναμε ότι θα ερχόταν για ομιλία! Συνήθως ερχόταν να μας μιλήσει πριν από ντέρμπι και ευρωπαϊκά παιχνίδια» είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής Ευρώπης για τον μακροβιότερο πρόεδρο στην ιστορία του Παναθηναϊκού.