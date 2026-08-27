Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα (27/08, Live από Gazzetta) στο Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα της πόλης, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα play-offs του Conference League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στο ΟΑΚΑ την περασμένη εβδομάδα και τώρα οι πράσινοι ταξιδεύουν στη Τσεχία με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στην τελική φάση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε πως ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ίνγκασον, Παντελίδη και Τσάπρα, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, καθώς και τους Τσέριν και Τούμπα, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποχώρησουν από την ομάδα.

Αντιθετώς, κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια, ο οποίος φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι στη διάθεση του Δανού τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΙ.